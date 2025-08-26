ARBA suspende medidas cautelares hasta fin de 2025 para acompañar al sector productivo bonaerense

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) suspendió hasta el 31 de diciembre de 2025 las medidas cautelares en juicios de apremio, con el objetivo de facilitar la regularización de deudas y proteger la actividad económica de pymes y contribuyentes bonaerenses.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó la suspensión de las medidas cautelares previstas en el artículo 14 del Código Fiscal en los juicios de apremio, hasta el 31 de diciembre de 2025, mediante la Resolución Normativa 19/25 publicada en el Boletín Oficial.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, destacó que “esta suspensión se enmarca en el paquete de medidas de alivio y acompañamiento al sector productivo que anunció el gobernador Axel Kicillof. Desde que asumió Milei cerraron más de 15 mil unidades productivas y se perdieron casi 224 mil puestos de trabajo. Frente a ese escenario, la Provincia despliega un Estado presente que cuida a las pymes y al empleo bonaerense”.

Según los fundamentos de la resolución, la medida es de “carácter excepcional y transitorio, y responde a la delicada coyuntura económica actual, consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional, que dificultan el cumplimiento de las obligaciones tributarias por motivos ajenos a la voluntad de pago. El objetivo es facilitar la regularización de deudas sin comprometer la actividad económica de contribuyentes y responsables solidarios, y sostener el entramado productivo de la Provincia”.

El paquete de medidas anunciado por el gobernador Axel Kicillof incluye varias iniciativas de administración tributaria para aliviar la carga fiscal y simplificar trámites:



Nuevo régimen SAF 0: ajusta alícuotas para evitar acumulación de saldos a favor y liberar capital de trabajo.

Reordenamiento de Agentes de Recaudación: plataforma digital de comprobantes, inscripción y bajas de oficio, y suspensión de agentes incumplidores.

Mejora del sistema de devolución exprés: ampliación del tope de devolución automática de $1 millón a $3,5 millones, acreditación en hasta 72 horas.

Inscripción de oficio al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos: incorporación automática de monotributistas bonaerenses no adheridos, extendiendo beneficios de simplificación.



Girard remarcó: “Este conjunto de medidas busca dar alivio inmediato y, al mismo tiempo, simplificar el sistema tributario. Nuestra prioridad es acompañar al sector productivo, sostener el empleo y cuidar a las pymes, que son el corazón de la economía bonaerense. Con un Estado presente y herramientas más justas, avanzamos hacia una administración tributaria más cercana, eficiente y equitativa”.