Vicente López proyecta “Miradas del 60” en el Cine York con películas icónicas del cine argentino

Del 27 al 31 de agosto, el Cine York de Vicente López será sede de un ciclo gratuito de cine argentino con proyecciones en fílmico de cinco películas de la Generación del ’60, incluyendo clásicos como Los inundados y Pajarito Gómez.

El Cine York de Vicente López será sede del ciclo “Miradas del ’60”, que se desarrollará del 27 al 31 de agosto. La propuesta incluye proyecciones gratuitas de cinco películas icónicas en fílmico de 35mm, representativas de la Generación del ’60, que renovó la narrativa y producción del cine argentino con temáticas innovadoras y espíritu crítico.

La llamada Generación del ’60 estuvo influenciada por corrientes internacionales como el Neorrealismo y la Nouvelle Vague, y buscó abrir nuevas miradas en el cine nacional. Entre las obras destacadas se encuentra Los inundados (1962), de Fernando Birri, un clásico del Nuevo Cine Latinoamericano que retrata con humor la vida de una familia desplazada por la crecida del río. También se proyectará Pajarito Gómez (1965), de Rodolfo Kuhn, una sátira sobre la explotación mediática de cantantes populares.

El ciclo ofrecerá funciones en doble turno: 18 y 20:30 horas, con entrada gratuita por orden de llegada y hasta agotar capacidad. La programación completa es:



Miércoles 27 de agosto: 18 y 20:30 hs – Prisioneros de una noche (Dir. David José Kohon)

Jueves 28 de agosto: 18 y 20:30 hs – Los venerables todos (Dir. Manuel Antín)

Viernes 29 de agosto: 18 y 20:30 hs – Dar la cara (Dir. José A. Martínez Suárez)

Sábado 30 de agosto: 18 y 20:30 hs – Los inundados (Dir. Fernando Birri)

Domingo 31 de agosto: 18 y 20:30 hs – Pajarito Gómez (Dir. Rodolfo Kuhn)



Con esta iniciativa, Vicente López invita a los vecinos a redescubrir un momento clave del cine argentino, donde la Generación del ’60 abrió nuevas perspectivas narrativas y creativas. Para más información, los interesados pueden visitar Lumiton Agenda Presencial