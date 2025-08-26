San Isidro inauguró cancha de fútbol 11 y nuevas instalaciones en el Campo de Deportes de Beccar

El Municipio de San Isidro inauguró una cancha de fútbol 11 de césped sintético en el Campo de Deportes Nº1 de Beccar, junto con una nueva cancha de Hockey y mejoras en iluminación, cercos y desagües.

El Municipio de San Isidro inauguró una cancha de fútbol 11 de césped sintético en el Campo de Deportes Nº1 de Beccar, que puede dividirse en tres canchas de fútbol 7. Además, se sumó una nueva cancha de Hockey 5 de césped sintético con arena, junto con mejoras en iluminación, cercos perimetrales y desagües pluviales, reforzando la seguridad y calidad de los espacios deportivos.

El intendente Ramón Lanús destacó durante la inauguración: “Esta obra marca un antes y un después en la infraestructura deportiva de San Isidro. Es una cancha de primer nivel para el uso de todos”. Lo acompañó Jorge “Panadero” Álvarez, primer candidato a concejal, quien agregó: “El deporte es un pilar clave en la inserción social, formando en valores y sumando calidad de vida. Queremos seguir fomentándolo con espacios de calidad y accesibles”.

Estas transformaciones forman parte del plan municipal de obras que busca renovar todos los campos de deportes, con el objetivo de ofrecer espacios seguros y bien mantenidos para que los vecinos disfruten de actividades recreativas y deportivas.

En el Campo Nº1, ya se renovó la pileta olímpica con cerramientos modulares adaptables a invierno y verano, nuevo sistema de climatización, mantenimiento de salas de máquinas y pintura. También se construyen nuevos vestuarios para la Escuela de Boxeo, tres canchas de futbol tenis, oficinas modernas, buffet, 24 cámaras de seguridad y se ampliará el estacionamiento con una segunda entrada por la calle Neuquén.

El municipio proyecta extender el horario del campo, construir tres nuevas canchas de vóley y sumar más vestuarios. En los Campos Nº2 (Boulogne) y Nº4 (Martínez) se renovaron piletas y se construirá una cancha de fútbol 11. En el Campo Nº5 (Villa Adelina) se trabaja en un playón polideportivo, techado y climatización del natatorio y puesta en valor del gimnasio de la Escuela de Gimnasia Artística.

Estas obras consolidan el compromiso de San Isidro con el deporte y la recreación de los vecinos, ofreciendo instalaciones modernas y accesibles para todas las edades.