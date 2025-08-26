San Isidro amplía su red de Ojos en Alerta con capacitaciones exprés en la vía pública

El Municipio de San Isidro instaló un domo en la plaza Hipólito Yrigoyen para capacitar a los vecinos en el programa de seguridad Ojos en Alerta, que permite denunciar incidentes por WhatsApp y recibir respuesta inmediata.

El Municipio de San Isidro amplía su programa de seguridad Ojos en Alerta con capacitaciones exprés en la vía pública. Para ello, instaló un domo en la plaza Hipólito Yrigoyen, a metros del edificio municipal, donde los vecinos pueden aprender a denunciar incidentes por WhatsApp y recibir orientación de especialistas en menos de cinco minutos.

El domo funciona de lunes a viernes, de 9 a 14 hs, con capacidad para 10 personas por turno. Esta iniciativa busca incluir a quienes no disponen de tiempo para capacitaciones más extensas debido a trabajo, estudio o cuidados familiares.

El programa Ojos en Alerta permite a los vecinos comunicarse directamente con telefonistas del Centro de Operaciones Municipal (COM) para reportar incidentes en tiempo real. Las alertas son monitoreadas mediante videovigilancia, y los operadores envían móvil policial, ambulancia u otra unidad según la situación. Según datos oficiales, las patrullas municipales llegan en cinco minutos, garantizando una respuesta rápida.

Actualmente, la red de Ojos en Alerta cuenta con 15.000 personas adheridas, complementando un sistema de seguridad que incluye 134 móviles, 46 motos y 1.293 cámaras. Además, se están instalando 2.100 cámaras 4K y 170 con lector de patentes conectadas al SIFCOP, lo que permitirá cerrar el anillo digital y duplicar la cobertura actual.

Esta modalidad de capacitación exprés demuestra ser ágil, rápida y directa, fortaleciendo la prevención y la participación vecinal en la seguridad local, mientras el Municipio busca seguir ampliando su red de vecinos capacitados.