Juan y Eva Andreotti recibieron a investigadores sanfernandinos del CONICET que participaron en la histórica expedición “Talud Continental IV”

El Municipio de San Fernando reconoció a los científicos locales que integraron la misión en el Mar Argentino, transmitida en vivo con gran repercusión.

El Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y la Secretaria municipal, Eva Andreotti, recibieron a los investigadores del CONICET Daniel Lauretta y Mariano Martínez, vecinos de la ciudad que participaron en la histórica campaña “Talud Continental IV – Cañón Submarino de Mar del Plata”, transmitida por streaming con récords de audiencia.

El encuentro en el Palacio Municipal incluyó además el reconocimiento a otros dos sanfernandinos que integraron la expedición: Emanuel Pereyra y Jessica Risaro.

Durante la reunión, Andreotti destacó: “Todos los argentinos estuvimos mirando y aprendiendo gracias a su esfuerzo y conocimiento. Nos hicieron descubrir a los seres vivos que habitan las profundidades del Mar Argentino, y gracias a ellos los vamos a cuidar. Es un orgullo que sean de San Fernando y nos representen”.

El Jefe Comunal agregó: “Siempre decimos que no se puede querer ni cuidar lo que no se conoce, y ellos nos hicieron descubrir la riqueza de las aguas argentinas. Por eso los recibimos y vimos qué podemos hacer en conjunto para que los más chicos sigan conociendo y aprendiendo más”.

Por su parte, el Dr. Daniel Lauretta, Jefe Científico de la misión y sanfernandino de nacimiento, contó: “Participamos embarcados en el buque Falkor(too) y vinimos a conversar con el Intendente. Es una alegría contar lo que hicimos e intentar coordinar una actividad educativa sobre lo que estuvimos haciendo, para que los colegios de San Fernando se interesen más en el Mar Argentino”.

El investigador subrayó el impacto del proyecto: “Estamos muy contentos con los resultados de la campaña; mucha gente se conectó y pudo ver la diversidad de fauna de las profundidades del Mar Argentino. Fue una experiencia enorme, sobre todo por las muestras de cariño que recibimos de los chicos y chicas que nos enviaron dibujos desde sus casas y colegios. Desde el punto de vista científico, la campaña fue un éxito; trabajaremos muchos años con todo el material recolectado que todos pudieron ver”.

A su vez, el Dr. Mariano Martínez, vecino de Victoria, expresó: “Muchas gracias al Intendente Andreotti por recibirnos. También estamos agradecidos por la oportunidad que nos dio el CONICET y el Schmidt Ocean Institute. Charlamos para encarar cuestiones educativas con el Municipio sobre esta expedición tan importante que nos permitió conocer más sobre el mar profundo. Transmitirlo en vivo para todo el país fue un gran orgullo y una oportunidad enorme para que todos puedan conocer la riqueza de una región profunda de la Argentina. Al conocerlas podremos conservarlas mejor y entender el gran impacto sobre la fauna si tiramos algo al mar o al río”.