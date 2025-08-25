Tigre: los candidatos del Partido Libertario, González Noli y Oscar Noez, detallan sus propuestas

A menos de dos semanas de las elecciones, los candidatos 1 y 2 de la lista del Partido Libertario en Tigre, Laura González Noli y Oscar Noez, explicaron los reclamos vecinales, proyectos de urbanismo y la propuesta de delegados municipales.

Laura González Noli y Oscar Noez, candidatos 1 y 2 de la lista del Partido Libertario en Tigre, participaron de una entrevista con el Programa Conexión Local, por FM Open a dos semanas de las elecciones. Noez abrió la charla destacando: “Somos vecinos que nos dedicamos a la política. Ninguno de nosotros tiene precedentes en este tema. Nuestro mentor es el doctor Juanjo Cervetto, que nos guía junto con el concejal Diego Avancini. Nos cansamos de quedarnos en casa protestando y decidimos involucrarnos. Queremos que lo que es del vecino retorne al vecino”.

Ambos explicaron que su equipo incluye un grupo interdisciplinario de profesionales, llamado mesa consultiva, que asesora sobre los temas que los vecinos plantean en el Consejo Deliberante. Según explicaron, los reclamos varían según la localidad: en Ricardo Rojas, los vecinos expresan preocupación por el estado del Arroyo de las Tunas; en Don Torcuato, las quejas se concentran en la iluminación y la seguridad, especialmente por robos en locales.

Laura Gonzalez Noli, agregó que los problemas incluyen calles y veredas deterioradas, vehículos estacionados irregularmente y deficiencias en los servicios básicos: “Estamos creando la Asociación Vecinal Villa Nueva para abordar estas problemáticas. Primero queremos garantizar servicios como cloacas y la infraestructura vial antes de permitir nuevas edificaciones en altura. Además, promovemos el respeto por la vegetación y la seguridad vial”.

En cuanto al urbanismo, mencionaron proyectos en Pacheco y el Talar, donde se discuten edificios de 20 pisos y conexiones de cloacas pendientes. Señalaron que es prioritario asegurar que los servicios básicos funcionen antes de avanzar con la construcción y evitar conexiones clandestinas. También destacaron la importancia de la doble circulación y la banquina en zonas con alta circulación de autos, bicicletas y tránsito rural, para mejorar la seguridad vial.

Sobre la política electoral, Noez aclaró que el Partido Libertario presentará candidatos a nivel nacional y provincial, incluyendo concejales, pero que su enfoque principal es escuchar al vecino: “Los proyectos no son nuestros, son del vecino. Cuando lleguemos al Consejo Deliberante, no vamos a ser concejales de escritorio: vamos a caminar con la gente y escuchar a los vecinos”.

Ambos destacaron el trabajo en la ordenanza de sepultura para bebés no nacidos, promovido por Cervetto y Avancini, que permite que madres que tuvieron abortos espontáneos puedan despedir a sus hijos en cementerios de Tigre. Según explicaron, hasta el momento 10 o 11 familias han hecho uso de esta medida y agradecieron la iniciativa.

Finalmente, Noez resaltó la vocación de su compañera de fórmula, González Noli, y su compromiso con el vecino: “Trabaja 24/7 para ayudar a los vecinos, con un sentido de pertenencia que no he visto en ninguna otra persona. Mi vínculo con Tigre es profundo, nací en el hospital local y conozco las calles de Tronco y Pacheco toda la vida”.

Sobre seguridad, Noez, licenciado en Seguridad y Higiene Industrial y Medio Ambiente, detalló que su trabajo apunta a proteger la integridad física y biológica de las personas: “Tigre está bastante abandonado en este aspecto. Queremos darle poder al vecino para que elija a su delegado municipal, dentro de una terna que luego debe aprobar el intendente. Es importante que estos delegados vivan en el barrio que representan”.

