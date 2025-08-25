“Ricardo Ubieto sigue vigente en cada barrio de Tigre”, afirmó Matías Orfo, candidato de Acción Comunal

El partido Acción Comunal, fundado por Ricardo Ubieto y con más de 40 años de historia en Tigre, vuelve a presentarse con boleta corta. Matías Orfo encabeza la lista de concejales y aseguró que la propuesta busca devolver representación vecinal en el Concejo Deliberante.

El histórico partido Acción Comunal, fundado por Ricardo Ubieto y que gobernó el municipio de Tigre durante más de 17 años, anunció su regreso a la competencia electoral con lista propia. En esta oportunidad, la fuerza vecinalista presentará boleta corta y tendrá como primer candidato a concejal a Matías Orfo.

En diálogo con el programa Conexión Local por FM Open, Orfo subrayó la vigencia del exintendente que marcó la vida política de Tigre. “Ricardo Ubieto sigue vigente en cada lugar de Tigre donde vamos. Los vecinos recuerdan las obras, las escuelas, los centros de salud y las calles que construyó”, señaló.

El candidato explicó que la decisión de presentarse con boleta corta responde a la necesidad de recuperar la representación vecinal en el Concejo Deliberante. “Esta es la primera vez desde 2013 que Acción Comunal se presenta con lista propia. Vimos en estas elecciones desdobladas una oportunidad única para volver a tener voz en el Concejo”, destacó.

Orfo reconoció que sostener un partido vecinalista en el tiempo no ha sido sencillo, pero remarcó la importancia de ofrecer una opción distinta a los vecinos de Tigre. “Mantener vigente un partido vecinal no es fácil. Todos tenemos nuestras actividades privadas, pero creemos que es necesario volver a representar lo local. El vecino de Tigre siempre fue de cortar la boleta y de priorizar lo que pasa en su barrio”, explicó.

Consultado sobre las principales preocupaciones, Orfo mencionó la situación de la salud y el crecimiento urbano. “Los centros de salud están colapsados porque el hospital provincial también lo está. No vamos a prometer cosas que no podamos cumplir: lo que está mal hay que mejorarlo con diálogo entre todos los bloques. Y respecto a las torres, no vamos a mentirle al vecino: hay que trabajar en el código de zonificación, que fue creado en 1997 por Acción Comunal, y discutir cómo queremos construir la ciudad”, afirmó.

La lista de Acción Comunal combina dirigentes históricos y nuevos referentes. Acompañan a Orfo Ana María Fernández Costa, exdirectora de la Escuela Media 2 y exconcejal, y Gustavo Truva, referente histórico del partido, junto a jóvenes representantes como Javier Bori y Mariana Ferreira.

Finalmente, Orfo dejó un mensaje directo a los vecinos de Tigre: “A todos los que están desilusionados con la política nacional y provincial, les decimos que votar Acción Comunal también es válido. Pensamos en Tigre, y queremos recuperar la representación vecinal en el Concejo Deliberante”.

Nota Compeleta a Matías Orfo