San Isidro inauguró la Plaza El Campito en Beccar: de un predio abandonado a un nuevo espacio verde

Ramón Lanús inauguró la Plaza El Campito en San Isidro
El intendente Ramón Lanús inauguró la Plaza El Campito en Beccar, un espacio verde de 5.800 m² que reemplazó a un predio abandonado y ahora cuenta con juegos, senderos, iluminación y mobiliario urbano para el disfrute de los vecinos.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, inauguró la Plaza El Campito en Beccar, un espacio verde de 5.800 m² que transformó un predio abandonado ubicado en Ernesto de las Carreras 2150.


La nueva plaza ya cuenta con iluminación LED, juegos infantiles de madera, senderos peatonales, accesibilidad mejorada, canteros, plantas y mobiliario urbano. Además, se colocaron rejas perimetrales y se reforzó la seguridad del lugar.


“Beccar ya tiene un nuevo espacio verde para que todos los vecinos puedan disfrutar en familia y con amigos. Estamos trabajando para mejorar la calidad de vida en todos los barrios de San Isidro”, afirmó Lanús durante la inauguración.


Por su parte, Jorge “Panadero” Álvarez, asesor de gobierno y candidato a concejal por La Libertad Avanza en San Isidro, destacó: “El espacio público es el alma de nuestra comunidad. Esta plaza es un ejemplo de lo que se logra con compromiso y seriedad para mejorar la vida de los vecinos”.


Un predio recuperado


El terreno que hoy ocupa la Plaza El Campito presentaba importantes deficiencias: falta de iluminación, ausencia de veredas y senderos, escaso mantenimiento de espacios verdes y carencia de bancos o juegos para chicos.


El Municipio de San Isidro, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, desarrolló un proyecto participativo junto a los vecinos. Entre los trabajos realizados se incluyó la construcción de veredas, la colocación de mesas y bancos, la plantación de árboles y plantas de alineación en la calle, y la instalación de juegos para niños.


Con esta transformación, Beccar suma un nuevo pulmón verde que se integra al plan municipal de recuperación de espacios públicos y que busca fomentar el encuentro comunitario en un entorno seguro y accesible.

