Coimas en la ANDIS: citan a indagatoria al jefe de Seguridad de Nordelta por la fuga de un dueño de Suizo Argentina

El juez federal Sebastián Casanello citó a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad de Nordelta, tras sospechas de que ayudó a escapar a Jonathan Kovalivker, empresario aún no localizado. La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con allanamientos y peritajes de celulares y documentación.

El juez federal Sebastián Casanello citó este domingo a indagatoria a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio privado Nordelta, por presunto encubrimiento en la fuga de Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de Suizo Argentina, quien aún no fue localizado por la Justicia. La citación se realiza tras un pedido del fiscal Franco Picardi, a cargo del caso por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y está prevista para este lunes.

La causa investiga la posible colaboración de De Vincentis para que Kovalivker eludiera a la Policía durante los allanamientos. El empresario integra la estructura accionaria de Suizo Argentina, donde su hermano Emmanuel Kovalivker, accionista minoritario con el 0,015% del capital, participa activamente en la gestión. Su padre, Eduardo Jorge Kovalivker, concentra el 64,5% de la compañía.

El vínculo político de la familia se fortaleció por la amistad con el expresidente Mauricio Macri, especialmente con Jonathan Kovalivker, con quien mantiene encuentros deportivos y almuerzos habituales en el restaurante Manso de Nordelta.

Tras los allanamientos, la Justicia secuestró celulares, documentación y sobres con dinero, que podrían probar los supuestos acuerdos que beneficiaron a la droguería. Más de diez domicilios fueron inspeccionados luego de que se autorizaran las medidas solicitadas por el fiscal, incluyendo propiedades de Jonathan Kovalivker y el ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien denunció presuntas maniobras irregulares y recaudación ilegal en audios filtrados.

El análisis de los dispositivos electrónicos será clave para verificar los delitos. Hasta el momento, Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, entregó voluntariamente la clave de su celular, mientras que Spagnuolo y Emmanuel Kovalivker aún no lo hicieron. Entre los bienes secuestrados del empresario se encontraron 266 mil dólares, 7 millones de pesos, su pasaporte y un celular de alta tecnología que representa un desafío para el desbloqueo.

La investigación también se enfoca en revisar toda la documentación obtenida para detectar indicios de presuntos sobornos a proveedores de medicamentos. Según los audios difundidos por Spagnuolo, “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: ‘Escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, vas a tener que poner el 8’, lo que cobran de medicamentos”. Estas maniobras habrían sido facilitadas por Eduardo “Lule” Menem.

La Justicia aún define la carátula del caso y la formulación de los cargos. Las indagatorias dependerán de las pruebas obtenidas de los peritajes y el análisis de los celulares y documentos. Por el momento, Jonathan Kovalivker permanece prófugo, mientras la investigación continúa con medidas de inteligencia y revisión de propiedades.