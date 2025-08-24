El Partido Libertario inauguró su primer local en Tigre con fuertes críticas a la política tradicional

El Partido Libertario abrió su primer local en Troncos del Talar, Tigre, con un acto en el que Laura Noli, Diego Avancini y Juan José Cervetto cuestionaron a la política tradicional, denunciaron presiones y prometieron “devolverle el poder a los vecinos”.

El Partido Libertario inauguró su primer local en Tigre, ubicado en Troncos del Talar, con un acto marcado por fuertes críticas a la política tradicional, denuncias de presiones y el compromiso de “devolverle el poder a los vecinos”.

Durante la apertura, la candidata a primera concejal, Dra. Laura Noli, destacó el carácter vecinal de la lista: “Somos todos vecinos, queremos trabajar para un Tigre mejor”. Subrayó que la fuerza está integrada por profesionales y referentes de barrios de Tigre, y definió al espacio como un “partido puro” que no traicionará su línea ideológica. En ese sentido, fue categórica: “¿Cómo puedo estar yo con un vecino que me votó y en dos años irme al peronismo? No, no va”.

El concejal Diego Avancini hizo hincapié en la necesidad de coherencia política: “Si venimos a cambiar, venimos a cambiar en serio, no a ser gatopardismo”. Además, denunció ataques sufridos por la militancia: “Sufrimos a la mafia, nos apretaron, nos vandalizaron el auto”, y apuntó directamente: “La mafia tiene nombre y es Sebastián Pareja”. Recalcó que ninguno de los integrantes de la lista vive de la política.

Por su parte, el concejal Juan José Cervetto remarcó el carácter histórico de la inauguración, al tratarse del primer local del espacio en la provincia de Buenos Aires. Destacó los logros legislativos y la importancia de mantener contacto permanente con los vecinos, diferenciándose de otros dirigentes que “no salen a recorrer los barrios”. Cerró su intervención con un mensaje contundente: “La misión que tienen es la de devolverle el poder a los vecinos, el cual está secuestrado por los políticos de turno”.

La apertura del local también buscó mostrar incidencia en la agenda local. Según destacaron, proyectos inicialmente opositores se transformaron en medidas adoptadas por la gestión municipal, como la ampliación del acceso a Bancalari, lo que —señalaron— demuestra capacidad de gestión e influencia.

El mensaje central de la jornada fue la diferenciación respecto de la política tradicional. Al presentarse como “vecinos” y “profesionales” que no viven de la política, los referentes libertarios buscan conectar con un electorado crítico de la “casta” y desencantado de las prácticas de poder establecidas.

El nuevo local del Partido Libertario en Tigre se consolida así como un espacio de militancia y declaración de principios, con el objetivo de crecer territorialmente y capitalizar el descontento social en las urnas.