Tigre rescató un punto sobre la hora con un penal cobrado a instancias del VAR

En un cierre polémico en el José Dellagiovanna, Tigre igualó 1-1 contra Independiente Rivadavia con un penal sancionado en tiempo adicionado. El Matador quedó en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

En un final cargado de polémica, Tigre empató 1-1 contra Independiente Rivadavia en el Estadio José Dellagiovanna, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El gol de la igualdad llegó a los 100 minutos, tras un penal sancionado a instancias del VAR por una infracción de Thomas Ortega a Jabes Saralegui. Braian Martínez se encargó de la ejecución y selló el resultado definitivo.

Con este empate, el equipo dirigido por Diego Dabove se mantiene en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, conservando tres puntos de ventaja sobre la Lepra mendocina en la Tabla Anual.

El desarrollo del partido mostró un primer tiempo de escaso nivel futbolístico. Tigre intentó con centros repetitivos que no inquietaron a Ezequiel Centurión, mientras que la visita aprovechó los errores del rival y llegó a convertir a los 26 minutos con un disparo de Luciano Gómez que Felipe Zenobio no pudo contener. Sin embargo, la acción fue anulada por el árbitro Luis Lobo Medina tras la revisión del VAR, a cargo de Nazareno Arasa, por una mano previa de Leonard Costa.

El Matador reaccionó en el tramo final de la primera etapa y estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo de Tomás Cardona, que obligó a una gran atajada de Centurión a los 42 minutos.

En el segundo tiempo, Tigre intensificó su dominio, aunque desperdició varias chances claras en apenas cinco minutos: un disparo débil de Alfio Oviedo y dos remates desviados de Saralegui y Santiago González. La falta de eficacia le dio aire a Independiente Rivadavia, que se adelantó a los 70 minutos gracias a un gol de Maximiliano Amarfil, tras una pelota suelta en el área.

Cuando todo parecía definido, la tecnología volvió a ser protagonista. El juez sancionó un penal en el décimo minuto de adición que le permitió a Tigre rescatar un punto en Victoria.

El empate dejó al Matador con sabor a alivio, mientras que la Lepra sumó un resultado que lo mantiene expectante en la lucha por ingresar a las copas.

Formaciones:





Tigre (4-1-3-2): Zenobio; Soto, Arias, Cardona, Álvarez; Bonifacio; González, Saralegui, Studer; Oviedo y González. DT: Diego Dabove.







Independiente Rivadavia (5-3-2): Centurión; Costa, Amarfil, Retamar, Bottari, Ortega; Gómez, Russo, Sartori Prieto; Saralegui y Arce. DT: Martín Cicotello.







Árbitro: Luis Lobo Medina







VAR: Nazareno Arasa







Estadio: José Dellagiovanna





En el otro partido de la jornada, Barracas Central también igualó 1-1 frente a Defensa y Justicia, y se mantiene como líder de la Zona A.