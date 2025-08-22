Alicia Ciciro denuncia desigualdad y abandono en Escobar

La docente y candidata a concejal por el Frente de Izquierda Unidad en Escobar, Alicia Ciciro, advirtió sobre la falta de cloacas, el impacto de los negocios inmobiliarios y el deterioro de la educación pública en el distrito.

El municipio de Escobar enfrenta crecientes desigualdades, según planteó Alicia Ciciro, docente y candidata a concejal por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U). “El 80% de Escobar no tiene cloacas, y mientras los barrios privados crecen ostentosamente, las grandes mayorías sufren inundaciones y contaminación”, denunció.

Ciciro lidera la lista de concejales del FIT-U, acompañada por Gabriel Maro, trabajador despedido discriminatoriamente, y Valentina Esquivel, candidata a consejera escolar y joven estudiante del polo educativo superior de Escobar.

La candidata enfatizó que la destrucción de humedales por los negocios inmobiliarios perjudica a los barrios más vulnerables y agrava los efectos del cambio climático. Además, alertó sobre la precariedad educativa: “Como docente puedo decir que el deterioro de la escuela pública se profundiza. Sacamos recursos de nuestros bolsillos para garantizar educación de calidad, con edificios sin ventanas y servicios de comedor insuficientes”.

Sobre la situación salarial, explicó que un docente con 15 años de antigüedad puede llegar a cobrar 600.000 pesos por un turno, muy por debajo de la línea de pobreza, lo que obliga a muchos a trabajar dos turnos o realizar pluriempleo. La candidata criticó la gestión de los sindicatos: “Nos descuentan los paros y las respuestas son cuentos. Las centrales sindicales frenan la coordinación necesaria para exigir un presupuesto adecuado”.

En cuanto a la política local, Ciciro cuestionó al intendente Sujarchuk y su relación con los grandes negocios inmobiliarios: “Se permite el avance de barrios privados millonarios, reforzando fuerzas represivas locales, mientras la mayoría sufre las consecuencias”. Señaló también la rápida aprobación de un bingo cerca de instituciones educativas y centros de rehabilitación, sin consenso de los vecinos.

De cara a las elecciones, el FIT-U en Escobar lleva a Romina del Pla como candidata senadora provincial. remarcó: “Nuestro espacio construye política desde la clase trabajadora, con presencia en las calles y en los recintos, ofreciendo una alternativa distinta a los partidos tradicionales”.

Finalmente, el mensaje para los vecinos es claro: “No se resignen, voten una alternativa de los trabajadores que viene construyéndose desde abajo y ha sido consecuente con sus ideas. Es el momento de dar un mensaje a los actores poderosos que creen ser dueños”.

