San Fernando

San Fernando amplió al doble el gimnasio de musculación del Polideportivo N°3

El intendente Juan Andreotti recorrió las obras realizadas en el Polideportivo N°3, ubicado en 9 de Julio y el río Luján, que permitieron duplicar la superficie del gimnasio de musculación. El espacio forma parte de la política municipal de ampliación y renovación de instalaciones deportivas.

El Municipio de San Fernando inauguró la ampliación del gimnasio de musculación en el Polideportivo N°3, situado en 9 de Julio y el río Luján. Con las obras realizadas, el espacio duplicó su superficie, en el marco de la política municipal de renovación y expansión de las instalaciones deportivas.


Durante la recorrida, el intendente Juan Andreotti, acompañado por el secretario de Deporte, Carlos Traverso, expresó: “Entre todos pudimos ampliar al doble la superficie del gimnasio del Polideportivo N°3 que ya funcionaba aquí, donde esperamos recibir a más vecinas y vecinos que vengan a usar y disfrutar estas instalaciones al lado del río”.


Andreotti también remarcó la importancia de que la comunidad valore estas inversiones: “Estamos realmente muy contentos por las inversiones en instalaciones deportivas que realiza año tras año el Municipio, y que cada vez las utilicen más vecinos. Alrededor del 40 por ciento de los sanfernandinos disfrutan estas instalaciones y también las piletas; pedimos que las cuiden para que podamos seguir renovando nuestra ciudad”.

