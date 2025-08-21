edición 7843 - visitas hoy 44393

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

El Concejo Deliberante de Tigre inauguró un nuevo salón de usos múltipes en memoria de Alejandra Nardi

El Concejo Deliberante de Tigre inauguró un nuevo salón de usos múltipes en memoria de Alejandra Nardi
En el Concejo Deliberante de Tigre quedó inaugurado el Salón de Usos Múltiples que lleva el nombre de Alejandra Nardi, en un acto encabezado por el intendente Julio Zamora y autoridades locales.

Se inauguró el nuevo Salón de Usos Múltiples del Concejo Deliberante de Tigre, que lleva el nombre de Alejandra Nardi en su memoria. El acto fue encabezado por el intendente Julio Zamora, el presidente del HCD Miguel Escalante, concejales, funcionarios, familiares y vecinos.


En su discurso de apertura, Escalante agradeció la presencia de los asistentes y expresó: “Hoy inauguramos el Salón de Usos Múltiples Alejandra Nardi. Un espacio pensado como lugar de encuentro y expansión para toda la comunidad de Tigre”.


El titular del cuerpo legislativo recordó también la gestión de Julio, expresidente del Concejo, y el camino que continuó Alejandra, “un legado fundado en el diálogo y el respeto”. Agregó que el nuevo espacio buscará ser “un lugar para toda la comunidad, donde se promuevan actividades y se fomente la participación ciudadana”.


Durante la ceremonia, la madre y el hermano de Alejandra Nardi recibieron una réplica de la placa conmemorativa que da nombre al salón, en medio de aplausos de los presentes.


Posteriormente, el intendente Julio Zamora destacó: “Es un orgullo estar hoy acá celebrando una obra importante del Concejo Deliberante. Más allá de las diferencias, cuando se trata de generar espacios como este, nos ponemos de acuerdo, y eso es un valor para toda la comunidad de Tigre”.


Zamora recordó además a Nardi con emoción: “El nombre de Alejandra me trae muchos recuerdos vinculados a la amistad, al trabajo político en común y a los sueños compartidos para nuestra comunidad. Siempre tuve su acompañamiento y estoy muy orgulloso de eso”.


El jefe comunal también citó al poeta latino Ovidio: “No moriré del todo. Quien se va, pero ha dejado valores, ideas, proyectos y familia, sigue vivo en la memoria colectiva”.


El acto culminó con aplausos y el compromiso de que el nuevo espacio sea un punto de encuentro para todos los vecinos de Tigre.

Últimas Noticias

Tigre realizó una jornada del Consejo Municipal de Discapacidad en el HCD
Tigre realizó una jornada del Consejo Municipal de Discapacidad en el HCD
San Fernando amplió la Reserva Ecológica Educativa con 6.000 metros cuadrados y un mirador al Río Luján
San Fernando amplió la Reserva Ecológica Educativa con 6.000 metros cuadrados y un mirador al Río Luján
Choque en Panamericana: dos heridos y una caja con posible material radiactivo
Choque en Panamericana: dos heridos y una caja con posible material radiactivo
Julio Zamora presentó las propuestas de Somos Buenos Aires a comerciantes de Tigre centro
Julio Zamora presentó las propuestas de Somos Buenos Aires a comerciantes de Tigre centro
La revolución silenciosa: Cómo los compresores de tornillo están transformando la industria
La revolución silenciosa: Cómo los compresores de tornillo están transformando la industria
El Félix 2025: Vicente López lanzó la convocatoria para artistas visuales de todo el país
El Félix 2025: Vicente López lanzó la convocatoria para artistas visuales de todo el país