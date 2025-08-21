Tigre realizó una jornada del Consejo Municipal de Discapacidad en el HCD

En el Honorable Concejo Deliberante de Tigre, el Municipio organizó la jornada institucional del Consejo Municipal de Discapacidad, con el objetivo de generar un espacio de concientización y acción en el marco de la emergencia en discapacidad.

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre fue sede de la jornada institucional del Consejo Municipal de Discapacidad, organizada por el gobierno local con el objetivo de generar un espacio de concientización, intercambio y acción en el marco de la emergencia en discapacidad.

De la actividad participaron padres, docentes, funcionarios comunales y más de 100 jóvenes del programa Envión, provenientes de las sedes de Benavídez y Don Torcuato.

La directora general de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Marcela Jáuregui, explicó: “Generamos este encuentro con familiares, profesionales y jóvenes con quienes hablamos de la situación que se está viviendo en discapacidad y el veto a la ley de emergencia. En Tigre tenemos el apoyo del intendente Julio Zamora, quien promueve constantemente políticas en la problemática y piensa en las necesidades de los vecinos”.

La apertura estuvo a cargo del presidente del HCD, Miguel Escalante, y la concejala Cecilia Ferreira. Luego se desarrolló el conversatorio “Visibilizar para transformar”, conducido por el activista y profesor de Educación Física Eduardo Sotelo, defensor de los derechos de las personas con discapacidad.

Sotelo destacó: “Fue una jornada linda por la heterogeneidad, con chicos, papás, docentes y funcionarios públicos. Es importante que haya distintos actores de la sociedad para seguir construyendo una comunidad más justa y equitativa, teniendo en cuenta las diferencias. Hablamos de la escuela, de equiparar oportunidades y de la emergencia en discapacidad, una situación compleja para las instituciones”.

El encuentro trabajó sobre cuatro ejes principales:



Visibilizar el impacto de la emergencia en discapacidad.

Denunciar la falta de cobertura, pagos y apoyos esenciales.

Articular diferentes voces para incidir en políticas públicas.

Reforzar el rol del Consejo local como espacio de construcción colectiva.



El vecino de Troncos del Talar, Cristian, valoró la iniciativa: “Esta jornada me pareció muy buena a nivel de concientización porque te muestra que la persona con discapacidad no está invisible hacia nuestro intendente Julio Zamora, quien nos toma a cada uno como sujeto de derecho y no como fotografía para una elección. Más de esto es necesario y me siento muy representado”.