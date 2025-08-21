edición 7843 - visitas hoy 18376

Policiales / San Isidro

Choque en Panamericana: dos heridos y una caja con posible material radiactivo

Un choque entre dos autos en la Panamericana, a la altura del kilómetro 14,9 en dirección a CABA, dejó dos heridos y un incendio. En uno de los vehículos se halló una caja rotulada como material radiactivo, que será analizada por los peritos.

Un choque entre dos autos en la Autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 14,9 en dirección a Ciudad de Buenos Aires (CABA), dejó este jueves por la mañana dos heridos y provocó un incendio en uno de los vehículos.


Los heridos fueron trasladados a un centro de salud y, según confirmaron desde AUSOL, el siniestro obligó a cerrar tres carriles, generando fuertes demoras en la zona mientras los bomberos trabajaban en el lugar.


El episodio tuvo un componente inesperado: dentro de uno de los autos se halló una caja con una etiqueta de “material radiactivo”. Los peritos permanecen en el lugar para analizar su contenido y determinar los riesgos.


Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre el estado de los heridos ni la procedencia del paquete, mientras continúa el operativo de seguridad en el sector de la autopista.

