Julio Zamora presentó las propuestas de Somos Buenos Aires a comerciantes de Tigre centro

El candidato a senador por la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, se reunió con comerciantes de Tigre centro para dialogar sobre el contexto económico y acercar las propuestas de Somos Buenos Aires, destacando las obras realizadas en el municipio y los nuevos proyectos en salud, educación y cultura.

El candidato a senador por la Primera Sección Electoral de la Provincia, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con comerciantes de Tigre centro para dialogar sobre el contexto económico y acercar las propuestas de la fuerza política Somos Buenos Aires.

Durante la reunión, el dirigente repasó las principales obras de su gestión al frente del Municipio de Tigre y explicó los motivos de su incorporación al nuevo espacio político.

"Fue un encuentro muy lindo con comerciantes de Tigre centro, donde planteamos la decisión que tomamos de integrar Somos Buenos Aires y dar un salto cualitativo en la política para ir más allá del enfrentamiento violento que tiene la Argentina entre dos espacios. Planteamos la sensatez para encaminarnos a través del diálogo en un horizonte común", señaló Zamora.

El candidato destacó la labor de profesionales de la salud en Tigre: "Carolina Hernandorena y Denis Leopoldo Rafar son dos médicos muy queridos por la comunidad. Los ponemos como el gran valor que tenemos. La salud es uno de los elementos más importantes que trabajamos desde el Municipio de Tigre. Además buscamos mostrar a todos los bonaerenses el modelo de gestión que construimos en materia de seguridad, educación y en muchos ámbitos más".

En su exposición, mencionó obras ya inauguradas, como el Hospital Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes”, y adelantó próximos proyectos: la pista de atletismo, la Escuela Secundaria N° 47, un natatorio en General Pacheco y los dos nuevos teatros de Don Torcuato y El Talar. También hizo referencia al avance en la construcción de un hospital de alta complejidad para adultos.

La primera candidata a concejal en Tigre por Somos Buenos Aires, Carolina Hernandorena, aseguró: "Estuvimos con Julio Zamora disfrutando junto a los comerciantes de Tigre centro, contando qué es Somos Buenos Aires y qué venimos a traer a la comunidad. Esta es una propuesta que trae la posibilidad de construir nuevas formas de hacer política y una mirada crítica a lo que pasó como también al contexto actual".

Por su parte, el segundo candidato a concejal, Denis Leopoldo Rafar, destacó: "El desafío que se presenta es interesante y es un placer escuchar a nuestro candidato a senador provincial, Julio Zamora, con conceptos muy claros sobre lo que quiere para Buenos Aires y lo que ejecuta en el Municipio. Tengo satisfacción y orgullo de acompañarlo".