El Félix 2025: Vicente López lanzó la convocatoria para artistas visuales de todo el país

Hasta el 28 de septiembre, artistas de todo el país podrán inscribirse en el histórico Salón de Artes Visuales “El Félix”, organizado por la Secretaría de Cultura de Vicente López.

Vicente López abrió la convocatoria para la 55° edición del Salón de Artes Visuales Fernán Félix de Amador, conocido como “El Félix”, un concurso de alcance nacional que impulsa a artistas visuales de toda la Argentina.

El certamen, organizado por la Secretaría de Cultura de Vicente López, está dirigido a artistas mayores de 18 años, argentinos o extranjeros con residencia legal en el país. La inscripción permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre a las 23:59 horas, de manera online a través del sitio oficial www.vicentelopez.gov.ar/elfelix donde también pueden consultarse las bases y condiciones.

Los participantes podrán presentar obras en disciplinas como pintura, dibujo, grabado, fotografía, textil, collage, arte digital, escultura y técnicas mixtas.

En esta edición, el jurado estará conformado por tres figuras destacadas del arte contemporáneo argentino: Ileana Hochmann, artista visual con trayectoria internacional en Brasil, Alemania e Italia; Alfredo Muñoz, artista plástico y coleccionista salteño; y Ignacio Valdéz, multipremiado pintor y docente con reconocimiento en salones nacionales.

Las obras seleccionadas integrarán la exposición colectiva “El Félix”, que se inaugurará el sábado 29 de noviembre de 2025 con un acto de entrega de premios en la Quinta Trabucco (Carlos F. Melo 3050, Florida). La muestra permanecerá abierta al público hasta el 28 de febrero de 2026.

El salón otorgará premios en efectivo, entre ellos un Primer Premio, una distinción especial al mejor artista de Vicente López y tres menciones de honor.