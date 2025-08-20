Julio Zamora se reunió con vecinos de El Talar y presentó propuestas de Somos Buenos Aires

El intendente de Tigre y candidato a senador por la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, participó de un encuentro con vecinos y vecinas del barrio La Paloma en El Talar, donde expuso las propuestas de Somos Buenos Aires en materia de salud, cultura, deporte, género y educación.

El intendente de Tigre y candidato a senador por la Primera Sección Electoral de Somos Buenos Aires, Julio Zamora, encabezó un encuentro con vecinos y vecinas del barrio La Paloma en la localidad de El Talar. Allí compartió las principales propuestas del nuevo espacio político en las áreas de salud, educación, género, cultura y deporte, de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

“Nos reunimos con vecinos de La Paloma y barrios cercanos para contarles la decisión de formar parte de Somos Buenos Aires, un espacio político que está dando sus primeros pasos, pero con la convicción de traer un camino de esperanza a esta situación de incertidumbre de la Argentina. Además, describí el recorrido que venimos haciendo desde la gestión del Municipio de Tigre y los proyectos a concluir en los próximos días”, expresó Zamora durante el encuentro realizado en el Club El Globo.

El intendente estuvo acompañado por Martín Núñez, candidato a concejal por Somos Buenos Aires. En su discurso, Zamora reafirmó sus convicciones peronistas, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y subrayó la necesidad de consolidar el nuevo espacio como alternativa política.

Asimismo, repasó las obras impulsadas desde la gestión municipal, entre ellas la reciente inauguración del Hospital de Medicina Cardiovascular "Dr. Genaro Serantes", la construcción en marcha del hospital de alta complejidad para adultos, y los avances en infraestructura deportiva y cultural, como la pista de atletismo en Tigre centro, el natatorio en General Pacheco, los teatros en El Talar y Don Torcuato, y la Escuela Secundaria N° 47 en Benavídez.