Vicente López celebra una nueva edición de VL Gastronómica con descuentos en bares y restaurantes

Vicente López se prepara para una nueva edición de VL Gastronómica, que se realizará este jueves 21 de agosto entre las 20 y las 24 horas, con promociones especiales y descuentos exclusivos en bares, restaurantes y pizzerías de todo el municipio.

Durante la jornada, los vecinos podrán recorrer más de 20 locales adheridos que ofrecerán platos especiales, combos únicos y beneficios por reserva anticipada, con el objetivo de facilitar el acceso a lo mejor de la gastronomía local a precios promocionales.

Las propuestas se distribuirán en diferentes barrios. En Florida Oeste, la tradicional Pizzería El Prado (San Martín 3861) ofrecerá combos especiales para compartir. En Olivos, la cervecería BABA (Urquiza 802) aplicará un 20% de descuento a quienes mencionen “VL Gastronómica”. En La Lucila, el histórico Lo de Pepe Club (Av. Maipú 4099) contará con opciones de comida y bebida a precios promocionales. En Munro, el local El Galpón de White (White 4315) se sumará con combos gastronómicos con importantes descuentos.

El evento es organizado por la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Vicente López, que busca impulsar a los emprendedores locales y brindar a los vecinos una experiencia gastronómica accesible y diferente. Ediciones anteriores, como Vilo Cervecero, Pizza Vilo o Café Vilo, tuvieron una gran participación del público.

Para consultar el listado completo de comercios adheridos y los detalles de cada promoción, se puede ingresar en: www.vicentelopez.gov.ar/vl-gastronomica