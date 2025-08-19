San Fernando y la Fundación Banco Provincia entregaron lentes gratuitos a estudiantes secundarios

En el marco del programa Ver para Aprender, el Municipio de San Fernando, junto a la Fundación Banco Provincia, completó la entrega de lentes recetados gratuitos a estudiantes secundarios tras controles oftalmológicos en el Hospital Oftalmológico Municipal.

En el Hospital Oftalmológico Municipal de San Fernando, y en el marco del programa “Ver para Aprender”, estudiantes de escuelas secundarias recibieron lentes recetados gratuitos tras controles de agudeza visual. La iniciativa es impulsada por el Municipio junto a la Fundación Banco Provincia, con el objetivo de mejorar el aprendizaje, la lectura y la calidad de vida de los jóvenes.

La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, acompañó la entrega y destacó: “Hacemos controles de vista a los alumnos y alumnas de todos los colegios secundarios del distrito. A quienes se les detecta algún problema visual, los derivamos al Hospital Oftalmológico Municipal para que el médico les recete la graduación de los lentes que necesiten y ellos después eligen el marco, formato y color que más les guste”.

La funcionaria estuvo acompañada por la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro; el Secretario de Salud Pública municipal, Marcelo Campos; la Subsecretaria de Salud, Claudia Regenjo; el Consejero Escolar Lucas Echeverría y otras autoridades locales.

El programa busca garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender en mejores condiciones, priorizando la detección temprana de problemas visuales y el acceso gratuito a los recursos necesarios.