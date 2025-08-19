edición 7842 - visitas hoy 1128

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Fernando

San Fernando y la Fundación Banco Provincia entregaron lentes gratuitos a estudiantes secundarios

Eva Andreotti entrega lentes en San Fernando
En el marco del programa Ver para Aprender, el Municipio de San Fernando, junto a la Fundación Banco Provincia, completó la entrega de lentes recetados gratuitos a estudiantes secundarios tras controles oftalmológicos en el Hospital Oftalmológico Municipal.

En el Hospital Oftalmológico Municipal de San Fernando, y en el marco del programa Ver para Aprender, estudiantes de escuelas secundarias recibieron lentes recetados gratuitos tras controles de agudeza visual. La iniciativa es impulsada por el Municipio junto a la Fundación Banco Provincia, con el objetivo de mejorar el aprendizaje, la lectura y la calidad de vida de los jóvenes.


La Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, acompañó la entrega y destacó: “Hacemos controles de vista a los alumnos y alumnas de todos los colegios secundarios del distrito. A quienes se les detecta algún problema visual, los derivamos al Hospital Oftalmológico Municipal para que el médico les recete la graduación de los lentes que necesiten y ellos después eligen el marco, formato y color que más les guste”.


La funcionaria estuvo acompañada por la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro; el Secretario de Salud Pública municipal, Marcelo Campos; la Subsecretaria de Salud, Claudia Regenjo; el Consejero Escolar Lucas Echeverría y otras autoridades locales.


El programa busca garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades para aprender en mejores condiciones, priorizando la detección temprana de problemas visuales y el acceso gratuito a los recursos necesarios.

Últimas Noticias

Julio Zamora se reunió con vecinos de El Talar y presentó propuestas de Somos Buenos Aires
Julio Zamora se reunió con vecinos de El Talar y presentó propuestas de Somos Buenos Aires
Vicente López celebra una nueva edición de VL Gastronómica con descuentos en bares y restaurantes
Vicente López celebra una nueva edición de VL Gastronómica con descuentos en bares y restaurantes
Julio Zamora y Álvaro Navia inauguraron la Escuela de Formación Actoral en Tigre
Julio Zamora y Álvaro Navia inauguraron la Escuela de Formación Actoral en Tigre
Accidente fatal en Panamericana: murió un motociclista y su acompañante resultó herida en Del Viso
Accidente fatal en Panamericana: murió un motociclista y su acompañante resultó herida en Del Viso
Operativo en San Isidro por lluvias: Defensa Civil despeja calles y monitorea la costa
Operativo en San Isidro por lluvias: Defensa Civil despeja calles y monitorea la costa
Jorge “Panadero” Alvarez: “Con la gestión de Ramón Lanús San Isidro está recuperando el ímpetu perdido”
Jorge “Panadero” Alvarez: “Con la gestión de Ramón Lanús San Isidro está recuperando el ímpetu perdido”