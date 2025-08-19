Julio Zamora y Álvaro Navia inauguraron la Escuela de Formación Actoral en Tigre

El intendente Julio Zamora, junto al actor y humorista Álvaro Navia, presentó la Escuela Municipal de Formación Actoral en el Teatro Pepe Soriano de Benavídez, un espacio destinado a capacitar a actrices, actores, técnicos y productores de la comunidad.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, presentó la nueva Escuela Municipal de Formación Actoral, que funcionará en el Teatro Pepe Soriano de Benavídez y estará a cargo del reconocido actor, humorista y productor Álvaro Navia. La iniciativa busca consolidar al arte y la cultura como políticas públicas de la gestión local.

"Estamos muy contentos por este nuevo paso que está dando el Municipio de Tigre con esta propuesta. Va a permitir que los más de 600 vecinos que participan de distintos talleres en el rubro puedan tener una formación especializada y desarrollarse personalmente. De la mano de Álvaro Navia y todo el equipo de Cultura vamos por este nuevo y lindo desafío", señaló Zamora.

El jefe comunal además remarcó la importancia de consolidar la cultura como herramienta de transformación: "Aparte de iniciativas de formación en el ámbito, seguimos avanzando en obras como los dos teatros en Don Torcuato y El Talar; objetivos que tenemos para que este eslabón fundamental siga fluyendo en Tigre".

El proyecto está dirigido a mayores de 18 años y contempla una cursada de tres años de duración, con título no oficial. Las clases serán los lunes y miércoles de 13 a 16 horas, con un total de seis horas semanales y asistencia regulada por límite de faltas. La apertura de inscripciones está prevista para septiembre.

La presentación se realizó en horas de la noche con la participación de vecinos y familias, y contó con la presencia de las concejalas Marilina Silva y Cecilia Ferreira. Durante el encuentro, Navia explicó los lineamientos de la propuesta y dio la bienvenida a los cuatro docentes que estarán a cargo de las distintas asignaturas.

"Estamos muy felices porque desde hace unos años se trabaja en talleres en todos los rincones del Municipio de forma gratuita. Nos propusimos brindar otras herramientas para que las personas se formen profesionalmente y por eso presentamos la primera escuela. Cuando me dijeron de hacer este proyecto me comentaron que era un objetivo claro del intendente Julio Zamora para brindarle una iniciativa de calidad a la comunidad. La cultura es un engranaje fundamental en la sociedad, así como la educación y la salud", expresó Navia.

Las inscripciones e información adicional estarán disponibles en las redes de Cultura Tigre en Facebook e Instagram.