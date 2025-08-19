Accidente fatal en Panamericana: murió un motociclista y su acompañante resultó herida en Del Viso

Un hombre de 33 años murió esta madrugada en Panamericana, kilómetro 42, sentido a Provincia, tras caer de su moto bajo la lluvia. Su acompañante, de 20 años, fue trasladada herida al Hospital Central de Pilar.

Un hombre de 33 años murió esta madrugada al caer de su moto en la autopista Panamericana, a la altura de Del Viso. Su acompañante, una joven de 20 años, resultó herida y fue trasladada al Hospital Central de Pilar.

El accidente fatal ocurrió cerca de las 3.30 del martes en el kilómetro 42 de la autopista, en el cruce con la ruta 26, sentido a Provincia, en medio de una intensa lluvia.

Por causas que deberán establecerse, la motocicleta cayó al asfalto y su conductor falleció en el acto. La víctima fue identificada como Nicolás Giménez, domiciliado en Villa Ballester. Su acompañante vive en Presidente Derqui.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Del Viso. Hasta el momento, todo indica que no hubo otro vehículo involucrado en el hecho.