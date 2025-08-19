edición 7841 - visitas hoy 59095

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales

Accidente fatal en Panamericana: murió un motociclista y su acompañante resultó herida en Del Viso

Accidente fatal en Panamericana: murió un motociclista y su acompañante resultó herida en Del Viso
Un hombre de 33 años murió esta madrugada en Panamericana, kilómetro 42, sentido a Provincia, tras caer de su moto bajo la lluvia. Su acompañante, de 20 años, fue trasladada herida al Hospital Central de Pilar.

Un hombre de 33 años murió esta madrugada al caer de su moto en la autopista Panamericana, a la altura de Del Viso. Su acompañante, una joven de 20 años, resultó herida y fue trasladada al Hospital Central de Pilar.


El accidente fatal ocurrió cerca de las 3.30 del martes en el kilómetro 42 de la autopista, en el cruce con la ruta 26, sentido a Provincia, en medio de una intensa lluvia.


Por causas que deberán establecerse, la motocicleta cayó al asfalto y su conductor falleció en el acto. La víctima fue identificada como Nicolás Giménez, domiciliado en Villa Ballester. Su acompañante vive en Presidente Derqui.


En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Del Viso. Hasta el momento, todo indica que no hubo otro vehículo involucrado en el hecho.

Últimas Noticias

Operativo en San Isidro por lluvias: Defensa Civil despeja calles y monitorea la costa
Operativo en San Isidro por lluvias: Defensa Civil despeja calles y monitorea la costa
Jorge “Panadero” Alvarez: “Con la gestión de Ramón Lanús San Isidro está recuperando el ímpetu perdido”
Jorge “Panadero” Alvarez: “Con la gestión de Ramón Lanús San Isidro está recuperando el ímpetu perdido”
El Municipio de Tigre retira toneladas de basura a un acumulador en Don Torcuato tras denuncias vecinales
El Municipio de Tigre retira toneladas de basura a un acumulador en Don Torcuato tras denuncias vecinales
El Hospital Cardiovascular de Tigre realizó la primera colocación de stent de emergencia con éxito
El Hospital Cardiovascular de Tigre realizó la primera colocación de stent de emergencia con éxito
Acción Comunal presentó a su juventud en Tigre con Matías Orfo como referente
Acción Comunal presentó a su juventud en Tigre con Matías Orfo como referente
Juan Andreotti presentó en San Fernando la modernización del sistema de cámaras con Inteligencia Artificial
Juan Andreotti presentó en San Fernando la modernización del sistema de cámaras con Inteligencia Artificial