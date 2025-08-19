edición 7841 - visitas hoy 43122

Política / San Isidro

Jorge “Panadero” Alvarez: “Con la gestión de Ramón Lanús San Isidro está recuperando el ímpetu perdido”

El primer candidato a concejal por La Libertad Avanza en San Isidro, Jorge “Panadero” Alvarez, aseguró que la gestión de Ramón Lanús reorganizó el municipio, mejoró las licitaciones, invirtió en salud y sumó tecnología en seguridad.

Jorge “Panadero” Alvarez, primer candidato a concejal de Libertad Avanza San Isidro y asesor del intendente Ramón Lanús, conversó con Daniel Burone Risso sobre la gestión municipal y los desafíos que enfrenta el distrito.


“En lo personal, es una alegría enorme poder estar con gente con la cual me iría de vacaciones o compartir cosas de mi vida privada. Eso no abunda en este oficio”, señaló Álvarez al referirse al trabajo junto al intendente.


En relación a la organización del municipio, Alvarez destacó los primeros meses de gestión: “Arrancamos el primer día y teníamos muy claro lo que había que hacer adentro de la municipalidad, que no tiene por qué verse afuera. Los primeros seis, siete meses nos dedicamos exclusivamente a organizar administrativamente el municipio.”


El candidato explicó que se debió realizar un profundo reordenamiento administrativo y renegociar contratos con proveedores: “Se hizo una convocatoria a nuevas empresas. Esto mejoró la oferta y la calidad de los servicios que hoy se ven en la calle, desde el mantenimiento eléctrico hasta la poda de árboles y el asfaltado.”


En materia de salud pública, Álvarez subrayó la necesidad de modernizar y unificar los sistemas: “San Isidro tenía un sistema de atención primaria único y maravilloso, que en los últimos años fue desatendido. Encontramos desinformación, desorganización y sistemas aislados. Hoy buscamos unificar y modernizar la información, sobre todo ante el aumento de demanda en la salud municipal.”


Sobre seguridad, el candidato explicó los programas de prevención ciudadana: “Implementamos el programa ‘Ojos en alerta’, una participación ciudadana para prevenir delitos. La presencia de patrulleros y controles de tránsito genera una sensación de seguridad notable en los barrios.”


En cuanto a obra pública, Álvarez remarcó la importancia de la calidad y durabilidad de los trabajos: “No hacemos parches. Una calle puede estar cortada 10 días, pero ese bloque de cemento durará 20 o 30 años. Ese esfuerzo vale la pena.”


El candidato puso especial atención en deporte y espacios públicos, mencionando el programa San Isidro Activo: “Queremos una ciudad en movimiento, articulando la oferta municipal, privada y de clubes. Inauguramos canchas de fútbol y hockey modernas, con convenios estratégicos, pensando en el uso eficiente de los espacios públicos.”


Sobre la confrontación electoral, Álvarez sostuvo que se trata de un choque cultural: “Confrontamos con un modelo cultural distinto. Federico Meca representa a Massa y Almarini, Marco Siani al gobierno de Kicillof. No decimos que el nuestro sea mejor, simplemente somos diferentes.”


En cuanto a la política provincial y el desdoblamiento electoral, aseguró:
“Es una oportunidad para que la provincia pueda discutir temas de seguridad, educación y salud con independencia de la elección nacional. Hoy los municipios absorben responsabilidades que no les corresponden por falta de financiamiento provincial.”


Finalmente, Álvarez envió un mensaje a los vecinos de San Isidro: “Que nos acompañen. Necesitamos respaldo para continuar con las obras y la transformación del oeste de la ciudad, que históricamente ha sido olvidado.”


Entrevista Completa con Jorge "Panadero" Alvarez


