El Municipio de Tigre retira toneladas de basura a un acumulador en Don Torcuato tras denuncias vecinales

El municipio de Tigre retiró toneladas de residuos de la casa de Nicolás, un vecino de 68 años, acusado de acumular basura, cartón y chatarra durante dos décadas en Don Torcuato. Los vecinos denunciaban malos olores y roedores, aunque el hombre defendió que se trataba de material reciclable.

El municipio de Tigre llevó adelante un operativo en una vivienda de Don Torcuato, donde Nicolás, un hombre de 68 años, acumulaba cartón, hierro y residuos desde hacía dos décadas.

La intervención se realizó tras las denuncias de vecinos, quienes reclamaban por la suciedad, malos olores y presencia de roedores. Las máquinas municipales retiraron toneladas de desechos que ocupaban la vereda y el interior de la propiedad.

“No es basura, son cosas que yo reciclo y vendo. Todos los días llevo material al depósito”, aseguró Nicolás durante el procedimiento. El hombre explicó que comenzó con esta actividad hace unos 20 años, tras dejar su trabajo en gestoría, y que es su único modo de subsistencia.

El vecino convive con ocho gatos y tres perros, a quienes considera sus principales compañeros. “Con ellos no tengo ni una laucha, porque los gatos cazan por instinto”, sostuvo al rechazar las denuncias por roedores.

Nicolás contó que vive solo desde la muerte de su madre, con quien habitaba la casa familiar. No cuenta con luz ni agua corriente —cortadas hace años— y se baña en el polideportivo cercano. Sobre su economía, señaló: “Con dos viajes de cartón puedo sacar entre 5.000 y 6.000 pesos por día”.

El hombre, que percibe la jubilación mínima, manifestó su temor a quedarse sin recursos: “Todavía me faltan 10 días para cobrar y necesito algún medio para solventarme. Si tuviera un trabajo, aunque sea unas horas, me ayudaría mucho”.

Mientras algunos vecinos destacan la afectación ambiental y sanitaria que generaba la acumulación, otros mantienen con él una relación cordial. “A veces me invitan a tomar mate cocido o a comer algo”, relató.

Nicolás insistió en que muchos de los residuos no eran suyos, sino que “otros tiraban bolsas de basura aprovechando que yo juntaba cartón”. También denunció que en anteriores operativos parte de sus pertenencias fueron retiradas para la venta.

El operativo dejó a la vista la magnitud del problema: dos palas mecánicas y camiones municipales llenos de residuos, acumulados en la vivienda desde hace dos décadas.