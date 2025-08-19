Acción Comunal presentó a su juventud en Tigre con Matías Orfo como referente

En un encuentro en Don Torcuato, Acción Comunal presentó a su juventud con la participación de los candidatos Matías Orfo, Gastón Mayor, Javier Bory y Mariana Ferreyra, en un clima de cercanía con vecinos y comerciantes.

Acción Comunal presentó a su juventud en Tigre con un encuentro realizado el 15 de agosto en Don Torcuato, donde participaron decenas de vecinos, jóvenes y comerciantes en un asado que combinó debate, participación y cercanía comunitaria.

La figura central fue el candidato a concejal Matías Orfo, quien destacó el rol de las nuevas generaciones en la política local: “La juventud es la que puede darle frescura y nuevas ideas a Tigre, pero sin olvidar el legado de quienes hicieron grande a nuestro distrito”.

También tomó la palabra el joven empresario tigresense Gastón Mayor, referente de la juventud de Acción Comunal, que decidió involucrarse en política al advertir la necesidad de un cambio profundo en la gestión municipal. En ese sentido, señaló: “Acción Comunal no está ligado a ningún partido político. Somos un espacio independiente, creado por y para los vecinos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los tigrenses”.

El evento contó además con la presencia de los candidatos a concejales Javier Bory y Mariana Ferreyra, quienes acompañaron a los referentes juveniles en una jornada marcada por el clima festivo y la fuerte participación ciudadana.

Con esta iniciativa, Acción Comunal reafirmó su identidad como un espacio 100% vecinalista, que encuentra en la juventud una fuerza vital para construir un Tigre con más oportunidades, participación y desarrollo.