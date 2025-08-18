edición 7841 - visitas hoy 4762

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

San Isidro celebró el 175 aniversario de la muerte de San Martín con un desfile cívico-militar que reunió a 20 mil personas

Así vivió San Isidro el homenaje a San Martín: tanques, motos y 20 mil personas en la calleAsí vivió San Isidro el homenaje a San Martín: tanques, motos y 20 mil personas en la calleAsí vivió San Isidro el homenaje a San Martín: tanques, motos y 20 mil personas en la calleAsí vivió San Isidro el homenaje a San Martín: tanques, motos y 20 mil personas en la calle
El Municipio de San Isidro organizó un desfile cívico-militar con más de 2.300 efectivos, veteranos de Malvinas, escuelas e instituciones locales, frente a 20 mil espectadores.

Desde las 10 hs, la avenida Márquez, desde Av. Santa Fe hasta Intendente Indart, se convirtió en escenario de un homenaje que combinó fuerza, tradición y participación ciudadana. Más de 2.300 hombres y mujeres desfilaron representando al Ejército, la Policía Federal y la Bonaerense, Prefectura Naval y Bomberos Voluntarios.


Entre los participantes estuvieron también niños y niñas de jardines de infantes, adultos mayores de distintos centros de jubilados y trabajadores de la salud pública, que recorrieron un tramo de más de siete cuadras durante dos horas.


El desfile incluyó bandas militares, equipos de combate en motos, camiones, puentes y botes, así como tanques y vehículos a rueda y a oruga del Ejército. Además, se sumaron autos clásicos de particulares y militares coleccionistas, que completaron un espectáculo que fue disfrutado por más de 20 mil vecinos.


Veteranos de guerra de Malvinas también estuvieron presentes, aportando un momento de profundo homenaje y memoria histórica, mientras las distintas instituciones educativas y comunitarias participaron con coloridas presentaciones que integraron la conmemoración cívica y patriótica.


El evento, organizado por el Municipio de San Isidro, destacó por su orden, diversidad de participantes y la masiva presencia de público, convirtiéndose en una de las celebraciones más importantes del año en el distrito.

Últimas Noticias

Sebastián Rovira: “Las políticas de Milei dañan a la gente de Tigre, por eso necesitamos participar y frenar estos ataques”
Sebastián Rovira: “Las políticas de Milei dañan a la gente de Tigre, por eso necesitamos participar y frenar estos ataques”
Alerta sanitaria: ANMAT advierte sobre gusanos en lote de tomate triturado Marolio
Alerta sanitaria: ANMAT advierte sobre gusanos en lote de tomate triturado Marolio
MotorZone Nordelta 2025: exhibición de autos únicos a beneficio de la Fundación Nordelta y Judaica Norte
MotorZone Nordelta 2025: exhibición de autos únicos a beneficio de la Fundación Nordelta y Judaica Norte
San Isidro inauguró la nueva cancha de fútbol del Club Basi en Boulogne
San Isidro inauguró la nueva cancha de fútbol del Club Basi en Boulogne
Top características que hacen popular a Pin-Up en Argentina
Top características que hacen popular a Pin-Up en Argentina
Ciclogénesis afectará al AMBA con tormentas y ráfagas que podrían superar los 70 km/h
Ciclogénesis afectará al AMBA con tormentas y ráfagas que podrían superar los 70 km/h