San Isidro celebró el 175 aniversario de la muerte de San Martín con un desfile cívico-militar que reunió a 20 mil personas

El Municipio de San Isidro organizó un desfile cívico-militar con más de 2.300 efectivos, veteranos de Malvinas, escuelas e instituciones locales, frente a 20 mil espectadores.

Desde las 10 hs, la avenida Márquez, desde Av. Santa Fe hasta Intendente Indart, se convirtió en escenario de un homenaje que combinó fuerza, tradición y participación ciudadana. Más de 2.300 hombres y mujeres desfilaron representando al Ejército, la Policía Federal y la Bonaerense, Prefectura Naval y Bomberos Voluntarios.

Entre los participantes estuvieron también niños y niñas de jardines de infantes, adultos mayores de distintos centros de jubilados y trabajadores de la salud pública, que recorrieron un tramo de más de siete cuadras durante dos horas.

El desfile incluyó bandas militares, equipos de combate en motos, camiones, puentes y botes, así como tanques y vehículos a rueda y a oruga del Ejército. Además, se sumaron autos clásicos de particulares y militares coleccionistas, que completaron un espectáculo que fue disfrutado por más de 20 mil vecinos.

Veteranos de guerra de Malvinas también estuvieron presentes, aportando un momento de profundo homenaje y memoria histórica, mientras las distintas instituciones educativas y comunitarias participaron con coloridas presentaciones que integraron la conmemoración cívica y patriótica.

El evento, organizado por el Municipio de San Isidro, destacó por su orden, diversidad de participantes y la masiva presencia de público, convirtiéndose en una de las celebraciones más importantes del año en el distrito.