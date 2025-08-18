Sebastián Rovira: “Las políticas de Milei dañan a la gente de Tigre, por eso necesitamos participar y frenar estos ataques”

El candidato a concejal por Fuerza Patria recorre Tigre y denuncia los efectos negativos de las políticas de Javier Milei en salud, educación, seguridad y economía local, al tiempo que apuesta a la participación ciudadana y a recuperar la confianza en la política.

Sebastián Rovira, de 25 años, candidato a primer concejal por Fuerza Patria, recorre los barrios de Tigre hablando con los vecinos y denunciando los efectos negativos de las políticas implementadas por Javier Milei a nivel nacional. “Si el gobierno nacional gana en esta elección en la provincia de Buenos Aires, va a pensar que la gente lo apoya y va a ir más a fondo con todo lo que está haciendo, que tanto daño le ha hecho a nuestra gente y a nuestra ciudad”, afirmó el dirigente en entrevista con Conexión Local por Open 99.3.

Rovira sostiene que las decisiones del gobierno nacional generan consecuencias directas en la vida cotidiana de los vecinos. Entre los problemas más urgentes menciona: ajustes sobre jubilados y personas con discapacidad, debilitamiento de instituciones públicas, falta de inversión en obras, y recortes en servicios esenciales. “La gente la está pasando muy mal, no tenemos margen para otras discusiones que no les importan”, señaló.

El candidato describe cómo las políticas nacionales repercuten en los barrios de Tigre: “Hay inseguridad de vuelta, te roban la garrafa, la bicicleta, el medidor. Los barrios están superpeligrosos”. Además, advierte sobre problemas de salud pública: “Hay un grave problema con la droga en los barrios y los pibes terminan adictos a cualquier basura que hay dando vueltas”.

Otro de los puntos críticos es la situación del Delta. Rovira denuncia la falta de agua potable, luz, gas y servicios básicos, y señala que estos problemas no se solucionan por la falta de políticas locales conjuntas con la Nación. “Los vecinos del Delta no pueden esperar más, necesitan atención y recursos inmediatos”, sostuvo.

Desde los 15 años, Rovira se involucró en política local, inicialmente a través de redes sociales y proyectos educativos como el Modelo ONU. Luego estudió economía en la Universidad de San Andrés, con beca por promedio, y realizó una maestría en políticas públicas, lo que le permitió participar activamente en proyectos como la creación de la Universidad Nacional del Delta, sancionada en 2023.

Sobre su juventud y rol como candidato, aseguró: “Soy el candidato más joven de toda la provincia de Buenos Aires. Tengo energía y compromiso para discutir los problemas que la gente considera importantes”. Destaca que su formación le permite analizar críticamente los impactos de las políticas nacionales y proponer soluciones locales.

Rovira enfatiza la importancia de estar en contacto directo con los vecinos, tanto en recorridas barriales como por redes sociales: “Recibo y contesto mensajes personalmente. Nadie me los contesta por mí. Eso me obliga a repensar cómo me vinculo con la gente”.

El candidato también critica el uso político de actos institucionales: “Espero que no se repitan episodios donde usan actos institucionales para criticar a otro candidato. La gente no necesita intermediarios, necesita soluciones”.

También hace un llamado a la participación activa y a la responsabilidad ciudadana frente a políticas que considera perjudiciales: “Hoy es el momento de involucrarnos. No podemos permitir que las decisiones de un gobierno dañen la vida de los vecinos, de los jubilados, de los niños y de los trabajadores. Es nuestra responsabilidad defenderlos”.

Reconoce el respaldo del equipo histórico del peronismo local: “Se ha armado un gran equipo. Creemos que la situación hoy es límite para la gente y no hay margen ni para especulaciones personales”.

Finalmente, insiste en que la juventud, la formación y la cercanía con la gente son sus herramientas para enfrentar los desafíos impuestos por las políticas de Milei y lograr que Tigre vuelva a ser un lugar donde los vecinos tengan confianza en la política y en sus instituciones.

