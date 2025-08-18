edición 7841 - visitas hoy 375

Alerta sanitaria: ANMAT advierte sobre gusanos en lote de tomate triturado Marolio

Tomate Triturado
La ANMAT emitió una advertencia preventiva para que la población evite el consumo del lote L25114 de tomate triturado Marolio, distribuido en escuelas de Rojas, provincia de Buenos Aires, tras detectarse la presencia de microstomum sp.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia preventiva para que la población se abstenga de consumir un lote específico de tomate triturado de la marca Marolio.


El lote afectado es el L25114, con fecha de vencimiento en abril de 2027, y fue distribuido en escuelas del municipio de Rojas, provincia de Buenos Aires. La alerta se activó tras detectarse un cuerpo extraño en el producto, identificado a simple vista como lo que parecían gusanos. Análisis microscópicos confirmaron que se trata de “microstomum sp”.


Recomendaciones de la ANMAT



  • Para consumidores: Se solicita a quienes tengan en su poder este lote que no lo consuman y se comuniquen con la autoridad sanitaria local.

  • Para comercios: Deben cesar de inmediato la venta del producto y contactar a sus proveedores


Investigación en curso: El Instituto Nacional de Alimentos notificó a las autoridades de Mendoza, donde se elaboró el producto, y a la provincia de Buenos Aires para coordinar la investigación y determinar las causas de la contaminación.


La ANMAT remarcó que la advertencia busca proteger a los consumidores mientras se desarrolla la investigación, garantizando la seguridad alimentaria y evitando riesgos para la salud.

