MotorZone Nordelta 2025: exhibición de autos únicos a beneficio de la Fundación Nordelta y Judaica Norte

El 30 y 31 de agosto, Nordelta será sede de MotorZone 2025, un evento solidario que reunirá más de 80 autos de colección en Puerto Escondido para apoyar los programas educativos de la Fundación Nordelta y Judaica Norte.

El 30 y 31 de agosto, de 10 a 18 horas, se realizará en Puerto Escondido, Nordelta, una nueva edición de MotorZone, la exhibición solidaria de autos de colección organizada por la Fundación Nordelta y Judaica Norte.

El evento contará con más de 80 vehículos de colección, entre ellos Ferrari, Porsche, Aston Martin, Mercedes-Benz y Shelby. Según los organizadores, se trata de modelos “nunca vistos en otras exhibiciones”, seleccionados a través de una curaduría especial con coleccionistas y referentes del automovilismo.

Además de la muestra automovilística, habrá espacios gastronómicos, juegos para chicos, sorteos y charlas con personalidades del automovilismo, lo que lo convierte en una propuesta pensada para toda la familia.

En diálogo con Conexión Local, por FM Open, Marcelo De Aversa, integrante de la Fundación Nordelta y organizador del evento, destacó: “Tenemos muchas expectativas de este lindo evento solidario. Es la segunda vez que lo hacemos y todo lo recaudado será destinado a programas de alfabetización”.

La Fundación Nordelta, que este año cumple 20 años de trabajo en la zona de Benavídez, desarrolla programas educativos en barrios como Las Tunas y San Luis. Entre sus iniciativas se encuentran proyectos de estimulación temprana, refuerzo escolar, apoyo a adolescentes y acompañamiento en la transición al mundo laboral y universitario.

De Aversa remarcó: “Nuestra institución está abocada a la educación. El evento es para que esos recursos lleguen a los chicos, porque la educación es el camino de todos nosotros”.

El año pasado, MotorZone permitió la compra de un aula digital para clases a distancia. “Gracias al esfuerzo de voluntarios y al trabajo conjunto con Judaica Norte, pudimos lograr ese objetivo. Este año buscamos seguir fortaleciendo la alfabetización”, explicó De Aversa.

Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial motorzonearg.com o en el perfil de Instagram @motorzone.ok, donde además se difunden sorteos y promociones.

“Estamos sorprendidos por la respuesta del público, cómo compran entradas y cómo se interesan en el evento”, aseguró el organizador.

Finalmente, De Aversa invitó a los vecinos: “Los esperamos a todos para disfrutar en familia de un evento de alto nivel, con autos que ya no se ven en la calle ni en otras exhibiciones”.