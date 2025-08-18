edición 7840 - visitas hoy 48023

Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

San Isidro inauguró la nueva cancha de fútbol del Club Basi en Boulogne

San Isidro renueva el Club Basi con una cancha de fútbol para chicos y chicas San Isidro renueva el Club Basi con una cancha de fútbol para chicos y chicas
El Municipio de San Isidro, junto al Shopping Soleil y la ONG Love Fútbol, inauguró la renovada cancha de 24 x 45 metros del Club Basi en Boulogne, con actividades para toda la familia y propuestas deportivas abiertas a los vecinos.

Con una fiesta para toda la familia, el Municipio de San Isidro inauguró el sábado la nueva cancha de fútbol del Club Basi, ubicada en Boulogne. El espacio fue renovado por completo para que el club desarrolle sus actividades deportivas y ofrecerá propuestas conjuntas con la Subsecretaría de Deportes, abiertas a todos los vecinos.


El intendente Ramón Lanús destacó: "El objetivo es mejorar y renovar este espacio del barrio para que sea un lugar de encuentro. Esta cancha es un gran ejemplo de lo bien que funciona la colaboración entre el sector público y privado, de cuanto más podemos lograr si unimos esfuerzos entre todos".



En la inauguración también participó Jorge Álvarez, asesor de Gobierno y candidato a concejal por la LLA en San Isidro.


La cancha, de hormigón y 24 x 45 metros, incluyó movimientos de suelo, hormigonado, demarcación y pintura. El Club Basi forma parte de la Liga Municipal de Baby Fútbol y del Torneo femenino de fútbol de San Isidro, con 135 chicas y chicos de distintas edades.


Ramón Lanús agregó: "Estoy convencido de que practicar deporte en los clubes de barrio es un pilar clave en la inserción social porque son lugares que forman en valores y mejoran la calidad de vida. Por eso es tan importante para nosotros fomentar el deporte de la mano de los clubes de barrio, que son parte de la identidad y de la historia de San Isidro".

