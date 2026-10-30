Viernes con tormentas en Buenos Aires: advierten por lluvias intensas, granizo y ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por lluvias intensas durante la mañana de este viernes 30 de octubre. Se esperan ráfagas, actividad eléctrica y posible caída de granizo, con precipitaciones acumuladas de hasta 50 milímetros.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la mañana de este viernes 30 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. El pronóstico anticipa precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían provocar abundante caída de agua en períodos cortos, ráfagas intensas y ocasional granizo.

Según el organismo, las tormentas también podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente. Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre los 20 y los 50 milímetros, aunque podrían superar esos registros en algunos sectores.

La advertencia pone el foco en las condiciones meteorológicas previstas durante las primeras horas de la jornada, cuando se espera el desarrollo de los fenómenos más importantes.

Cómo estará el tiempo este viernes en Buenos Aires

Para la jornada se prevé una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 19 en la Capital Federal.

La probabilidad de precipitaciones durante la mañana alcanza el 55%, de acuerdo con los datos difundidos junto con la advertencia meteorológica.

El SMN advierte que las lluvias podrían presentarse con distinta intensidad y que algunos episodios podrían ser localmente fuertes.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes. Por eso, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales durante el desarrollo de la jornada.