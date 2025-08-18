Ciclogénesis afectará al AMBA con tormentas y ráfagas que podrían superar los 70 km/h

El AMBA enfrentará una ciclogénesis con dos fases: lluvias intensas y posibles tormentas con granizo el martes 19, y ráfagas de viento del sudoeste de hasta 74 km/h el miércoles 20.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un fenómeno de ciclogénesis que se extenderá entre el martes 19 y el miércoles 20, con lluvias persistentes, posibles tormentas con granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 74 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, la situación tendrá dos fases bien definidas. El martes estará marcado por precipitaciones intensas, mientras que el miércoles, tras el cese de la lluvia, se registrará un notable incremento del viento.

La meteoróloga de Meteored, Soledad Maciel, explicó que se esperan “tormentas fuertes con posible granizo, lluvias intensas y dos períodos de fuertes ráfagas de viento”. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por acumulados de entre 50 y 70 milímetros, valores que superan lo habitual para todo el mes de agosto.

Martes 19: el día más lluvioso



Madrugada (01:00 a 06:00): lluvias débiles pero constantes.

Mañana (07:00 a 12:00): intensificación de la lluvia desde las 9:00. El pico máximo se prevé a las 11:00, con 14 mm en una hora y ráfagas de 51 km/h.

Tarde (13:00 a 18:00): precipitaciones moderadas y persistentes, con vientos del este que alcanzarán ráfagas de hasta 57 km/h cerca de las 15:00.

Noche (19:00 en adelante): la lluvia disminuirá de forma gradual hasta cesar cerca de la medianoche.



Miércoles 20: menos lluvia, más viento



Madrugada y mañana (01:00 a 12:00): lluvias débiles intermitentes, con viento en aumento desde el sudoeste.

Tarde (13:00 a 18:00): cese definitivo de la lluvia y ráfagas intensas del sudoeste, con valores máximos de 74 km/h entre las 14:00 y 15:00.

Noche (19:00 en adelante): disminución progresiva del viento y cielo despejado.



Tormentas con granizo y dos picos de viento

Además de la lluvia, el evento incluirá tormentas puntualmente fuertes en algunas localidades del AMBA. El alerta del SMN advierte sobre la posibilidad de abundante lluvia en cortos períodos, ráfagas intensas y caída de granizo.

Los organizadores del monitoreo meteorológico remarcan dos momentos críticos por viento: el primero, el martes por la tarde; el segundo, el miércoles por la tarde, cuando el ciclón se aleje hacia el Atlántico.

El pronóstico indica que la mejora definitiva llegará el jueves, con un día más estable y condiciones agradables.

¿Qué es una ciclogénesis?

La ciclogénesis es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando una baja presión atmosférica se intensifica rápidamente en poco tiempo. Esto genera tormentas intensas, con lluvias abundantes, ráfagas de viento muy fuertes e incluso riesgo de temporales severos.

En Argentina suele registrarse en la zona del Río de la Plata y el AMBA durante el invierno, cuando coinciden masas de aire frío y cálido.