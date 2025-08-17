edición 7839 - visitas hoy 4804

Alerta por ciclogénesis en el AMBA: el martes 19 de agosto se esperan lluvias intensas y vientos fuertes

El Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para un temporal el martes 19 de agosto. Podría llover en 24 horas lo mismo que el promedio de todo el mes.

Un proceso de ciclogénesis provocará un fuerte temporal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el próximo martes 19 de agosto, con lluvias y vientos que podrían superar los valores habituales del mes en tan solo 24 horas.


De acuerdo con el pronóstico de Christian Garavaglia (Meteored), tras una primera quincena de agosto estable, las condiciones comenzarán a desmejorar durante el fin de semana. Para el sábado y domingo se anticipa un tiempo muy fresco, con abundante nubosidad y la chance de algunas lluvias débiles y aisladas.


Las condiciones más complicadas llegarán desde el lunes, cuando se desarrolle la ciclogénesis —un sistema de baja presión— sobre la región. Ese día se espera un progresivo deterioro con lluvias y tormentas aisladas, que se intensificarán hacia la noche.


El pico del fenómeno está previsto para el martes 19, cuando la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tendrán características de temporal.


Los factores a tener en cuenta serán:




  • Lluvias: se prevén acumulados de entre 50 y 70 milímetros en 24 horas, un valor equivalente al promedio de todo agosto (70,3 mm).




  • Vientos: las ráfagas podrían alcanzar entre 45 y 60 km/h, soplando primero del sector este y luego rotando al sur/sudoeste hacia el miércoles.




Para la madrugada del miércoles se esperan algunas lluvias residuales, seguidas de una rápida mejora, con nubosidad en descenso y la llegada de aire más seco y estable.

