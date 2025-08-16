Jóvenes de Tigre disfrutan del programa “Identidad Tigre” con actividades en el Museo de Arte y el Delta

El Municipio de Tigre realizó una nueva edición del programa “Identidad Tigre”, con actividades al aire libre, visitas al Museo de Arte Tigre y un paseo en catamarán por el Delta para estudiantes de Benavídez y Don Torcuato.

El Municipio de Tigre realizó una nueva edición del programa "Identidad Tigre", destinada a estudiantes de Benavídez y Don Torcuato, con actividades al aire libre, recorridas culturales y paseos por la región.

El encuentro tuvo lugar en los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT), donde los participantes que forman parte de la iniciativa "Envión", articulada entre los gobiernos local y provincial, realizaron una visita guiada para conocer la riqueza histórica y artística del patrimonio local.

Tras la recorrida, los jóvenes compartieron un picnic en los jardines, generando un espacio de encuentro y recreación al aire libre. Posteriormente, disfrutaron de un paseo en catamarán por el Delta de Tigre, una experiencia que les permitió apreciar la belleza natural característica de la región.

La actividad fue organizada por el área de Juventud del Municipio, con el objetivo de promover el sentido de pertenencia y la integración comunitaria entre los estudiantes de la zona.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al correo juventud@tigre.gov.ar o a través de las redes sociales del área: Facebook: @JuventudTigre / Instagram: @juventudtigre.