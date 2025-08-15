Boulogne: tres detenidos tras volcar un auto sin patente luego de un robo en San Isidro

Tres hombres fueron detenidos en Boulogne luego de volcar un Volkswagen Fox sin patente durante una persecución policial. Estaban acusados de un robo agravado en una vivienda de San Isidro.

Tres hombres fueron detenidos en Boulogne, partido de San Isidro, luego de volcar un Volkswagen Fox sin patente durante una persecución policial tras un robo agravado en una vivienda de la zona.

El hecho ocurrió el jueves, cuando el personal policial observó el vehículo sospechoso en la intersección de Betbeder y F. Alcorta. Al notar la ausencia de la patente, los agentes intentaron identificar a los ocupantes, pero estos se dieron a la fuga.

Según informaron fuentes oficiales, se activó un operativo cerrojo para evitar el escape. La banda fue interceptada en Camino Real Morón y Blandengues, donde chocaron y volcaron el rodado.

Ninguno de los detenidos sufrió heridas durante el choque. Los tres intentaron escapar a pie, pero fueron reducidos por el personal policial. Luego de constatar que se encontraban ilesos, fueron trasladados a la Comisaría 3° de Boulogne.

La causa quedó a cargo de la UFI Sede Única Boulogne, que imputó a los acusados por robo agravado por efracción y resistencia a la autoridad. Los detenidos fueron identificados como A. E. G. (34), E. V. G. (22) y L. M. I. (36).

Durante la requisa del vehículo se hallaron herramientas de efracción, documentación y pertenencias varias. A través del análisis de material fílmico, se confirmó que habían cometido minutos antes un robo en una vivienda ubicada en Matheu al 1700, de donde sustrajeron vajilla, cuchillos de cocina, una pava eléctrica, una sandwichera, dos teléfonos celulares y una tablet.