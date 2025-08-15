Gustavo Posse: “Votar la boleta vecinal es un acto de rebeldía positiva en San Isidro”

El exintendente de San Isidro habló sobre la realidad social del municipio, la importancia de la participación vecinal y presentó a los candidatos de Acción Vecinal.

En una nueva edición de Desde el Medio por FM Simphony 91.3, Gustavo Posse estuvo acompañado por Federico “Hongo” Olivera para dialogar sobre la realidad social de San Isidro y los desafíos de la próxima elección del 7 de septiembre.

Durante la entrevista, Posse enfatizó la importancia de la participación ciudadana y calificó votar la boleta de Acción Vecinal como un “acto de rebeldía positiva”.

Consultado sobre porque no participa personalmente en la lista afirmó que “Las encuestas nos daban bien, pero una elección no se trata solo de ganar; también es insertarte en la política, en la sociedad y en las instituciones”, detalló que, aunque las cuantitativas mostraban ventaja frente al candidato del actual intendente, el clima social en los focus groups reflejaba un contexto “muy malo, frío, sin arraigo en la gente”.

Posse destacó que participar en la elección de septiembre “implica un desgaste considerable” y subrayó que su objetivo es promover “una mejor composición de concejales”, sin comprometer la estrategia para futuras elecciones.

Sobre la percepción vecinal, Posse aseguró: “Me tratan bárbaro, pero también hay bronca y tristeza. La gente siente ausencia del municipio en sus vidas, y eso ya es dinamita en una realidad social difícil”.

El ex intendente criticó el aumento de tasas municipales: “Desde que llegó esta gestión, las tasas de ABL subieron un 340%. Superó la inflación, es un robo hormiga mes tras mes”, y propuso medidas para revertir esta situación.

También consideró que votar la boleta vecinal representa “un acto de rebeldía positiva”, porque permite discutir exclusivamente la política local y enfrentar la desconexión entre la gestión y los vecinos.

Finalmente, Posse presentó a los candidatos de Acción Vecinal, quienes “representan la continuidad de políticas de cercanía con los vecinos y defensa del código de ordenamiento urbano”. Entre ellos se encuentran Bárbara Broesse, Walter Pérez, Fernanda Randolino, Rodrigo “Hongo” Olivera y Silvia Tallarico.

