Benavídez celebró la fiesta patronal de la capilla San Cayetano con misa, procesión y actividades comunitarias

La fiesta patronal en el barrio El Arco reunió a cientos de vecinos en torno a la procesión, actividades culturales y propuestas comunitarias, con la presencia del intendente y la secretaria de Desarrollo Social.

El barrio El Arco, en Benavídez, vivió este fin de semana la fiesta patronal de la capilla San Cayetano, que reunió a decenas de vecinos en torno a la procesión, misa y actividades culturales. Entre los asistentes estuvieron el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.

Durante la jornada, los vecinos participaron de la procesión tradicional, seguida de la misa central a cargo del padre Juan Martín Dilerna, y disfrutaron de espectáculos artísticos, feria de emprendedores y una cena comunitaria.

"Es un momento para compartir y fortalecer los lazos entre vecinos, en especial en un contexto con dificultades económicas y de empleo", señaló uno de los asistentes, en referencia a la importancia de la actividad comunitaria.

El intendente Julio Zamora destacó la relevancia de la celebración: “La figura de San Cayetano, vinculada al trabajo, la paz y el pan, nos recuerda la importancia de acompañar a quienes necesitan apoyo en estos momentos”.

Por su parte, Gisela Zamora subrayó el valor del encuentro para la comunidad: “Esta jornada permite construir vínculos y mantener viva la tradición, mientras los vecinos enfrentan desafíos como la falta de empleo y el aumento de los precios”.

La actividad logró combinar la dimensión religiosa con la participación social, promoviendo la integración vecinal y el intercambio cultural a través de la música, bailes folklóricos y la feria de emprendedores locales.