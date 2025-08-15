edición 7837 - visitas hoy 23372

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Benavídez celebró la fiesta patronal de la capilla San Cayetano con misa, procesión y actividades comunitarias

Julio Zamora, Benavídez, San Cayetano, barrio El Arco, Gisela Zamora
La fiesta patronal en el barrio El Arco reunió a cientos de vecinos en torno a la procesión, actividades culturales y propuestas comunitarias, con la presencia del intendente y la secretaria de Desarrollo Social.

El barrio El Arco, en Benavídez, vivió este fin de semana la fiesta patronal de la capilla San Cayetano, que reunió a decenas de vecinos en torno a la procesión, misa y actividades culturales. Entre los asistentes estuvieron el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora.


Durante la jornada, los vecinos participaron de la procesión tradicional, seguida de la misa central a cargo del padre Juan Martín Dilerna, y disfrutaron de espectáculos artísticos, feria de emprendedores y una cena comunitaria.


"Es un momento para compartir y fortalecer los lazos entre vecinos, en especial en un contexto con dificultades económicas y de empleo", señaló uno de los asistentes, en referencia a la importancia de la actividad comunitaria.


El intendente Julio Zamora destacó la relevancia de la celebración: “La figura de San Cayetano, vinculada al trabajo, la paz y el pan, nos recuerda la importancia de acompañar a quienes necesitan apoyo en estos momentos”.


Por su parte, Gisela Zamora subrayó el valor del encuentro para la comunidad: “Esta jornada permite construir vínculos y mantener viva la tradición, mientras los vecinos enfrentan desafíos como la falta de empleo y el aumento de los precios”.


La actividad logró combinar la dimensión religiosa con la participación social, promoviendo la integración vecinal y el intercambio cultural a través de la música, bailes folklóricos y la feria de emprendedores locales.

Últimas Noticias

Julio Zamora: “Somos Buenos Aires nació para romper la polarización e instalar el sentido común”
Julio Zamora: “Somos Buenos Aires nació para romper la polarización e instalar el sentido común”
Tini y De Paul: contrato prenupcial, boda y mudanza juntos a Miami
Tini y De Paul: contrato prenupcial, boda y mudanza juntos a Miami
Villa Luzuriaga: asesinan a una mujer frente a su hijo y detienen a un sospechoso
Villa Luzuriaga: asesinan a una mujer frente a su hijo y detienen a un sospechoso
Tigre visita a Racing en busca de un triunfo clave por el Torneo Clausura
Tigre visita a Racing en busca de un triunfo clave por el Torneo Clausura
Platense recibe a San Lorenzo por la Zona B del Torneo Clausura
Platense recibe a San Lorenzo por la Zona B del Torneo Clausura
La revelación de Wanda Nara sobre L-Gante y un jugador de Boca que pocos esperaban
La revelación de Wanda Nara sobre L-Gante y un jugador de Boca que pocos esperaban