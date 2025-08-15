Julio Zamora: “Somos Buenos Aires nació para romper la polarización e instalar el sentido común”

El candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral recorrió General Las Heras y Marcos Paz, donde presentó propuestas y dialogó con vecinos.

Julio Zamora, candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral y actual intendente de Tigre, encabezó una recorrida de campaña por General Las Heras y Marcos Paz. Durante su visita, afirmó que “Somos Buenos Aires se constituyó para romper la polarización e instalar el sentido común y la sensatez”.

En ambas localidades, Zamora y referentes del espacio mantuvieron encuentros con vecinos, comerciantes y trabajadores, además de mesas de trabajo para fortalecer la base política de la agrupación.

"El país va de banquina en banquina. Tenemos que instalar el sentido común, la sensatez y la amistad cívica, para poder discutir las propuestas de la Provincia de Buenos Aires y que todos los bonaerenses puedan vivir mejor. Se trata de un espacio político joven, pero con mucho futuro", señaló el candidato.

Recorrida por General Las Heras

La jornada comenzó con una visita al polo productivo de la ciudad, donde Zamora recorrió la fábrica Nutricion S.A, especializada en la industria avícola. Allí dialogó con sus directivos, quienes detallaron las tareas que realizan, y subrayó que “la coalición busca implementar medidas que acompañen al sector, eje fundamental para el desarrollo de la sociedad”.

Posteriormente, se reunió con su equipo local, encabezado por Sergio Cambra, y ofreció una conferencia de prensa a medios locales, reafirmando el compromiso de Somos Buenos Aires con políticas públicas de cercanía.

Actividades en Marcos Paz

En la segunda parte de la jornada, los dirigentes se trasladaron a Marcos Paz, donde fueron recibidos por militantes, vecinos e integrantes del espacio. Allí debatieron propuestas vinculadas a la seguridad, la salud y la educación pública.

La recorrida incluyó una visita al centro comercial del distrito, junto al primer candidato local Marcelo Saavedra, donde escucharon inquietudes de comerciantes y residentes, quienes destacaron la necesidad de una mayor inversión en áreas clave para la comunidad.