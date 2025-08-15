Villa Luzuriaga: asesinan a una mujer frente a su hijo y detienen a un sospechoso

Una mujer de 47 años fue asesinada frente a su hijo adolescente durante un intento de robo en Villa Luzuriaga. Hay un detenido y dos prófugos.

Una mujer de 47 años, identificada como Rita Mabel Suárez, fue asesinada este jueves por la tarde-noche frente a su hijo de 15 años durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga, partido de La Matanza.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Miro y Florio, cuando la víctima estaba a bordo de su camioneta junto a su hijo, esperando que su otra hija saliera de una clase. Tres delincuentes los abordaron para robarles.

Según el parte policial al que accedió Noticias Argentinas, uno de los asaltantes, “sin mediar palabra”, extrajo un arma de fuego. En medio de un forcejeo, disparó contra Suárez, impactándole en el hombro izquierdo. Los agresores escaparon de inmediato.

La mujer fue trasladada a la clínica Cruz Celeste, donde confirmaron su fallecimiento pese a las maniobras de reanimación.

Investigación y detención

Tras la denuncia, la policía inició un relevamiento de cámaras de seguridad privadas y municipales. Las imágenes mostraron que los delincuentes ingresaron a un supermercado a seis cuadras del lugar del crimen, donde uno de ellos compró un agua mineral y la pagó con una billetera virtual a nombre de Máximo José Leguizamón, de 17 años.

Con ese dato, se realizó un allanamiento de urgencia en un domicilio de Rafael Castillo, aunque sin resultados positivos. Posteriormente, se determinó que los tres ladrones tomaron un remis desde una agencia cercana.

El chofer del Fiat Siena declaró que trasladó a los sospechosos hasta la calle Beasley 1284, también en Rafael Castillo, y que el viaje fue abonado con una billetera virtual a nombre de Alex Uriel Muñoz, de 19 años. Con la imagen obtenida del RENAPER, el conductor lo reconoció como uno de los pasajeros.

Captura y prófugos

La policía allanó el domicilio de Muñoz, donde logró su detención. Según se informó, vestía la misma ropa utilizada durante el hecho.

En la misma diligencia, se identificó al tercer involucrado, un menor cuya identidad se mantiene reservada. Pese a un allanamiento en su domicilio, continúa prófugo, al igual que Leguizamón.

Muñoz será trasladado este viernes a sede judicial para la primera audiencia. La causa quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, dirigida por Carlos Arribas, y fue caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por arma de fuego criminis causa.