Tigre visita a Racing en busca de un triunfo clave por el Torneo Clausura

Por la quinta fecha del Torneo Clausura, Tigre visitará este viernes a Racing en el Estadio Presidente Perón, con la mira puesta en sumar tres puntos y aprovechar el equipo alternativo que prepara Gustavo Costas.

Tigre visitará este viernes a Racing por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones y aprovechar que la Academia jugará con un equipo alternativo. El partido comenzará a las 21 en el Estadio Presidente Perón, con arbitraje de Darío Herrera y Fernando Echenique en el VAR. La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Diego Dabove tuvo un arranque irregular en el Clausura, con solo cuatro puntos en cuatro fechas, pero mantiene la ilusión de meterse en la pelea y de continuar su camino en la Copa Argentina, donde ya alcanzó los cuartos de final tras eliminar a San Lorenzo. El “Matador de Victoria” ya sabe lo que es vencer a Racing este año: lo hizo en el Torneo Apertura por 1-0.

Por su parte, Racing llega golpeado tras perder 1-0 ante Peñarol en Uruguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Pensando en la revancha del martes, el técnico Gustavo Costas planea un once con un mix de titulares y suplentes, lo que podría facilitar el plan de Tigre. Incluso, se espera el regreso de Luciano Vietto tras más de tres meses fuera de las canchas.

Ambos equipos necesitan sumar para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la tabla anual.

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Santiago Quirós; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Martín Barrios o Matías Zaracho, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Balboa y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Nehuén Paz, Nahuel Benegas; Santiago González, Lorenzo Scipioni; Jabes Saralegui, Julián López, Héctor Fértoli; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.