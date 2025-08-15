Tigre da vuelta un partido dramático y vence a Racing en Avellaneda

Tigre venció 2-1 a Racing en Avellaneda, con un penal polémico de Braian Martínez y un gol agónico de Nacho Russo. Gustavo Costas volvió a protagonizar un fuerte reclamo al árbitro.

En un partido intenso de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, Tigre se impuso 2-1 sobre Racing en Avellaneda, dando vuelta el resultado en los minutos finales.

El empate parcial de Tigre llegó gracias a un penal sancionado tras revisión del VAR, que Braian Martínez convirtió a los 44 minutos del segundo tiempo. La ejecución provocó la reacción de Gustavo Costas, quien gritó “¡Ladrón! ¡Ladrón!” y aplaudió irónicamente al árbitro Darío Herrera antes de ser expulsado.

Solo tres minutos después, Nacho Russo sentenció la victoria de Tigre con un cabezazo desde un centro preciso de Chaco Martínez, consumando la remontada ante un Racing que había abierto el marcador con un golazo de Adrián Balboa al final del primer tiempo.

El partido estuvo marcado por la expulsión temprana de Franco Pardo de Racing, a los 9 minutos de la segunda etapa, por doble tarjeta amarilla. A pesar de quedar con un jugador menos, Tigre mantuvo la presión y logró controlar los últimos minutos del encuentro, aprovechando cada oportunidad.

Durante la primera mitad, Racing se había puesto en ventaja gracias a una jugada de Tomás Conechny que culminó en un gol de Balboa, quien bajó la pelota con el pecho y definió con un globo sobre el arquero Felipe Zenobio, ante la sorpresa del público. Sin embargo, el dominio de Tigre se consolidó en la segunda etapa con el penal y el gol agónico.

Con este resultado, Tigre se lleva los tres puntos de Avellaneda, mientras Racing deberá enfocarse en el desquite de octavos de final de la Copa Libertadores contra Peñarol.