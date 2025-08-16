edición 7838 - visitas hoy 41324

Platense venció a San Lorenzo en Vicente López en un partido lleno de polémicas

Con doblete de Ronaldo Martínez, Platense derrotó a San Lorenzo y rompió una racha de 28 años en Vicente López
Con un doblete de Ronaldo Martínez, Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo en Vicente López y logró su primer triunfo en el Clausura. El partido estuvo marcado por las polémicas decisiones de Sebastián Martínez Beligoy, quien expulsó a dos jugadores en el primer tiempo.

En un encuentro vibrante y cargado de controversias, Platense derrotó 2-1 a San Lorenzo en el estadio Ciudad de Vicente López, gracias a un doblete de Ronaldo Martínez. El equipo de Martín “Kily” González consiguió así su primera victoria en el Clausura frente a un rival que llegaba invicto.


El árbitro Sebastián Martínez Beligoy fue protagonista central de la noche. En el primer tiempo expulsó al capitán local Ignacio Vázquez con dos amarillas consecutivas y luego a Alexis Cuello, dejando a ambos equipos con diez jugadores. Además, sobre el final del partido no sancionó una acción polémica en la que Ignacio Perruzzi mostró haber recibido un golpe de Augusto Lotti, lo que desató la protesta de todo San Lorenzo.


El marcador se abrió apenas comenzado el encuentro. Un envío largo de Franco Baldassarra generó un error de Elías Báez, que confundió a su arquero y permitió a Ronaldo Martínez marcar de cabeza el 1-0. Minutos después, tras la expulsión de Vázquez, el propio Báez se redimió y anotó el empate transitorio para el Ciclón.


Cuando se jugaba el tiempo adicionado, Martínez volvió a aparecer en el área rival para empujar un centro de Franco Zapiola y poner el 2-1 definitivo antes del descanso.


En el segundo tiempo, el Marrón se replegó para sostener la ventaja. San Lorenzo intentó sin demasiadas ideas, con remates de Matías Reali y Andrés Vombergar, pero no logró inquietar al arquero Ramiro Cozzani.


La derrota cortó una racha de 28 años sin perder de San Lorenzo como visitante de Platense, desde el Clausura 1997. Con este triunfo, Platense se mete en zona de clasificación a octavos de final, mientras que el Ciclón quedó sin la chance de liderar en soledad la Zona B, que comparte con River.


Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy
Estadio: Ciudad de Vicente López

