Platense recibe a San Lorenzo por la Zona B del Torneo Clausura

San Lorenzo visitará este sábado a Platense en un duelo de la cuarta fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que lo mantenga en lo más alto de la Zona B. El encuentro comenzará a las 14:15 en el Estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Sebastián Martínez y Álvaro Carranza en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Damián Ayude tuvo un gran arranque de campeonato: comparte la punta con River con ocho puntos tras cuatro presentaciones. En este Clausura, el “Ciclón” le ganó a Talleres de Córdoba y Vélez, mientras que empató con Gimnasia y Esgrima La Plata y el “Millonario”. Con este inicio, los hinchas se ilusionan con pelear la primera posición de la Zona B y con una posible clasificación a la Copa Libertadores 2026, para la cual podría acceder si termina entre los tres primeros de la tabla anual.

En cambio, Platense, campeón del Torneo Apertura, atraviesa un flojo presente. Luego de aquella histórica campaña donde eliminó como visitante a Racing, River y San Lorenzo, y venció a Huracán en la final, el equipo de Cristian “Kily” González solo sumó tres puntos en este Clausura y aún no consiguió ganar.

Probables formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassera, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez y Nicolás Orsini. DT: Cristian González.

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Agustín Ladstatter, Alexis Cuello y Matías Reali. DT: Damián Ayude.