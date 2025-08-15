edición 7837 - visitas hoy 20612

La revelación de Wanda Nara sobre L-Gante y un jugador de Boca que pocos esperaban

Tras pasar unos días en México grabando Love is Blind Argentina, Wanda Nara volvió al país y habló sobre L-Gante, Ayrton Acosta y su situación familiar con Mauro Icardi.

Wanda Nara regresó a la Argentina tras pasar unos días en México, donde grabó junto a Darío Barassi varios capítulos de la nueva temporada de Love is Blind Argentina. En su vuelta, la empresaria habló con la prensa y respondió preguntas sobre distintos temas de actualidad en su vida.


Consultada por su vida amorosa, reveló que el jugador de Boca Juniors, Ayrton Acosta, le escribe ocasionalmente. También se refirió a su vínculo con L-Gante, aclarando: “Nunca volvimos, solo somos amigos”, y aseguró que se tienen “mucho cariño”.


Sobre el regreso del cantante con Tamara Báez, hecho que habría motivado que L-Gante dejara de seguirla en redes sociales, expresó: “No me interesa lo que dice, con ella tengo la mejor”.


En otro tramo de la conversación, Wanda habló de la situación de sus hijas con su ex pareja, Mauro Icardi, y explicó que todavía no coordinaron un encuentro en Turquía. Señaló que no existe “nada que le garantice que pueda volver” y que incluso ofreció un lugar a 20 minutos de allí, pero que aún no recibió respuesta por parte del futbolista.

