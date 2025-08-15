edición 7837 - visitas hoy 2965

Información General

Ernesto Kreplak responde al ataque de Milei sobre la causa por fentanilo

El juez federal Ernesto Kreplak respondió a los dichos del presidente Javier Milei, quien cuestionó la investigación sobre los casos de fentanilo que ya costaron más de 85 vidas.

El presidente Javier Milei cuestionó al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, encargado de la investigación sobre los casos de fentanilo que provocaron la muerte de más de 85 personas.


En respuesta, Kreplak declaró: "Le recuerdo al señor presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades debió superar la investigación hasta ahora como para que se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho, hecho por las víctimas y las instituciones."


La polémica se generó durante un acto político, cuando Milei atacó al magistrado, cuestionando el accionar judicial frente a los casos de fentanilo. La investigación enfrenta años de complejidades, y el juez enfatizó la importancia de mantener la independencia del Poder Judicial.


Analistas y periodistas locales remarcan que el ataque presidencial se da en un contexto donde sectores políticos han intentado influir en investigaciones sensibles. En la cobertura se recordó que el gobierno de Milei no atendió alertas de la ANMAT y otros institutos, y que la crítica del presidente al juez se produjo tras años de señalamiento a los procedimientos judiciales.


Kreplak añadió: "Es fundamental que la investigación continúe sin presiones políticas, garantizando justicia para las víctimas y respeto a las instituciones."


En medio del debate, se mencionó también la polémica vinculación familiar dentro de organismos estatales, pero el juez insistió en la independencia de su labor. La causa por fentanilo sigue en curso y constituye uno de los temas más sensibles de la justicia federal en La Plata.

