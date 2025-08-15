San Fernando inauguró una pista de patinaje sobre hielo para actividades familiares

El Municipio de San Fernando inauguró una pista de patinaje sobre hielo en el Parque Náutico, abierta hasta el 31 de agosto con inscripción gratuita para vecinos y grupos familiares.

El Municipio de San Fernando inauguró una pista de patinaje sobre hielo en el Parque Náutico (Almirante Martín y el río), disponible hasta el 31 de agosto para los vecinos con inscripción previa y gratuita. La actividad, destinada a grupos familiares, requiere reserva a través del sitio web www.sanfernando.gob.ar/sanfersobrehielo, indicando talle de patines, datos de contacto y número de DNI, que serán verificados al ingresar.

El Intendente Juan Andreotti, acompañado por la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti, destacó: “Los fines de semana habrá actividades en todas las plazas del municipio, así que vayan buscando en dónde serán las próximas para compartir en familia este mes especial para nuestros niños y niñas”.

Por su parte, el Secretario de Deportes, Carlos Traverso, expresó: “El Intendente siempre nos impulsa a generar actividades como el laberinto y la pista de hielo para encuentros familiares y para disfrutar de nuestros espacios públicos. El laberinto estará abierto todos los días y el ingreso será por orden de llegada, en grupos de 10 chicos o chicas”.

Las inscripciones ya están abiertas. Los horarios disponibles son de lunes a viernes de 13 a 19 h, y los sábados y domingos de 10 a 19 h, con sesiones de 45 minutos y recomendación de presentarse 15 minutos antes para preparación. La pista permanecerá abierta los días de lluvia, aunque la organización podrá ajustar horarios por seguridad.

No es necesario saber patinar, ya que el personal brindará asistencia a todos los participantes. Los niños de 4 y 5 años deberán ingresar acompañados por un adulto, sin excepción. Se solicita el uso obligatorio de mangas largas, pantalones largos, guantes y medias.

El reglamento de la pista prohíbe fumar, comer o beber, así como el uso de celulares o cámaras durante la actividad. Se debe mantener el sentido de giro, evitar cambios bruscos de dirección y no apoyarse en las vallas. No se permiten empujones, carreras, patinaje en grupo de más de dos personas, ni el ingreso con mochilas u objetos grandes o peligrosos.