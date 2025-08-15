edición 7837 - visitas hoy 2955

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Fernando

San Fernando incorporó 10 nuevos vehículos para reforzar los servicios municipales

San Fernando suma 10 vehículos para mejorar servicios
El Municipio de San Fernando incorporó 10 nuevos vehículos a su flota, adquiridos con fondos municipales, que reforzarán tareas de Higiene Urbana, Espacios Verdes, Obras Públicas, Deporte, Salud y Cultura.

El Municipio de San Fernando, bajo la gestión del Intendente Juan Andreotti, sumó 10 nuevos vehículos a su flota de mantenimiento y servicios, adquiridos con fondos propios, para mejorar la logística y la atención en áreas como Higiene Urbana, Espacios Verdes, Obras Públicas, Deportes, Salud y Cultura.


"Para nosotros es fundamental que los trabajadores cuenten con las herramientas adecuadas para brindar el mejor servicio posible a cada vecino", afirmó el Intendente Juan Andreotti durante el acto de entrega.


En detalle, los nuevos vehículos incluyen:



  • 1 camión playo, 2 volcadores y 1 camión con almeja para Higiene Urbana.

  • 1 furgón para las Secretarías de Deporte y Cultura.

  • 1 camión con almeja para Espacios Verdes.

  • 4 utilitarios Kangoo para Higiene Urbana y la Secretaría de Salud.


"Estos nuevos vehículos permiten seguir mejorando los servicios en cada una de las cuadras de San Fernando, tanto para la recolección de residuos y el mantenimiento como también para la obra pública, el deporte y la salud. Es muy importante que los trabajadores estén equipados con todas las herramientas para brindar el mejor servicio posible", agregó el Jefe Comunal.


El Intendente Andreotti adelantó que, de aquí a fin de año, se incorporará una nueva tanda de vehículos para continuar reforzando los servicios y mantener a San Fernando como un referente en gestión municipal.


Los vehículos permitirán mejorar la logística y control de los servicios municipales, incluyendo limpieza, obras e infraestructura, forestación, fiscalización del orden urbano y el traslado de personas y materiales vinculados a Salud y Deporte.


En el acto de entrega estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos; y los Secretarios de Salud, Marcelo Campos; de Deporte, Carlos Traverso; de Servicios y Espacios Públicos, Martín Galera; y de Espacios Verdes, Luis Giménez.


Últimas Noticias

Jueza protege el acceso al agua potable y suspende cortes de AySA por falta de pago
Jueza protege el acceso al agua potable y suspende cortes de AySA por falta de pago
Ernesto Kreplak responde al ataque de Milei sobre la causa por fentanilo
Ernesto Kreplak responde al ataque de Milei sobre la causa por fentanilo
San Fernando inauguró una pista de patinaje sobre hielo para actividades familiares
San Fernando inauguró una pista de patinaje sobre hielo para actividades familiares
San Isidro homenajea a San Martín con gran desfile
San Isidro homenajea a San Martín con gran desfile
San Isidro refuerza el deporte con nuevas obras en Campo Municipal N°6 junto al CASI
San Isidro refuerza el deporte con nuevas obras en Campo Municipal N°6 junto al CASI
Cayeron “Boli” y “Tiki”, los líderes de una banda que robaba en salideras bancarias y vendía drogas en CABA y el conurbano
Cayeron “Boli” y “Tiki”, los líderes de una banda que robaba en salideras bancarias y vendía drogas en CABA y el conurbano