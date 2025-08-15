San Fernando incorporó 10 nuevos vehículos para reforzar los servicios municipales

El Municipio de San Fernando incorporó 10 nuevos vehículos a su flota, adquiridos con fondos municipales, que reforzarán tareas de Higiene Urbana, Espacios Verdes, Obras Públicas, Deporte, Salud y Cultura.

El Municipio de San Fernando, bajo la gestión del Intendente Juan Andreotti, sumó 10 nuevos vehículos a su flota de mantenimiento y servicios, adquiridos con fondos propios, para mejorar la logística y la atención en áreas como Higiene Urbana, Espacios Verdes, Obras Públicas, Deportes, Salud y Cultura.

"Para nosotros es fundamental que los trabajadores cuenten con las herramientas adecuadas para brindar el mejor servicio posible a cada vecino", afirmó el Intendente Juan Andreotti durante el acto de entrega.

En detalle, los nuevos vehículos incluyen:



1 camión playo , 2 volcadores y 1 camión con almeja para Higiene Urbana.

1 furgón para las Secretarías de Deporte y Cultura.

1 camión con almeja para Espacios Verdes.

4 utilitarios Kangoo para Higiene Urbana y la Secretaría de Salud.



"Estos nuevos vehículos permiten seguir mejorando los servicios en cada una de las cuadras de San Fernando, tanto para la recolección de residuos y el mantenimiento como también para la obra pública, el deporte y la salud. Es muy importante que los trabajadores estén equipados con todas las herramientas para brindar el mejor servicio posible", agregó el Jefe Comunal.

El Intendente Andreotti adelantó que, de aquí a fin de año, se incorporará una nueva tanda de vehículos para continuar reforzando los servicios y mantener a San Fernando como un referente en gestión municipal.

Los vehículos permitirán mejorar la logística y control de los servicios municipales, incluyendo limpieza, obras e infraestructura, forestación, fiscalización del orden urbano y el traslado de personas y materiales vinculados a Salud y Deporte.

En el acto de entrega estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Ríos; y los Secretarios de Salud, Marcelo Campos; de Deporte, Carlos Traverso; de Servicios y Espacios Públicos, Martín Galera; y de Espacios Verdes, Luis Giménez.