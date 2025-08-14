edición 7837 - visitas hoy 2951

San Isidro

San Isidro homenajea a San Martín con gran desfile

El Municipio de San Isidro organiza un desfile cívico-militar el domingo 17 de agosto para conmemorar el 175º aniversario de la muerte del General José de San Martín. Participarán fuerzas armadas, veteranos de Malvinas, escuelas municipales y diversas instituciones.

El domingo 17 de agosto, el Municipio de San Isidro realizará un desfile cívico-militar por el 175º aniversario de la muerte del General José de San Martín, libertador de América y padre de la independencia argentina.


El evento comenzará a las 10:00 en la avenida Márquez y Santa Fe y reunirá a más de 2.300 efectivos de fuerzas armadas y de seguridad, veteranos de Malvinas, representantes de escuelas municipales, las Damas Rosadas y numerosas instituciones locales.


La jornada iniciará con un desfile más corto, desde Márquez y Santa Fe hasta Alberti, destinado a niños y niñas de jardines de infantes, adultos mayores de distintos centros de jubilados y trabajadores de la salud pública. Luego, desfilarán Ejército, Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval y Bomberos Voluntarios, recorriendo un tramo de más de siete cuadras durante aproximadamente dos horas.


Entre los participantes habrá vehículos de combate, motos, camiones, puentes, botes y tanques, además de autos clásicos de particulares y coleccionistas militares. La concentración de los efectivos y vehículos comenzará desde las 10:00 en avenida Márquez, desde Santa Fe hasta Intendente Indart.


Para garantizar la seguridad y el tránsito, se realizarán cortes programados en distintos tramos:



  • Parciales: viernes 15 de 20:00 a 00:00 (Márquez entre Int. Lambertini y Moreno, sentido a Av. Santa Fe); sábado 16 de 00:00 a 3:00 (Márquez sentido a Av. Rolón) y de 3:00 a 20:00 (carril y medio de cada mano).

  • Totales: sábado 16 de 20:00 a 00:00 (Márquez entre Int. Indart y Av. Santa Fe); domingo 17 de 00:00 a 19:00.

  • Corte parcial en Av. Santa Fe: domingo 17 de 00:00 a 19:00, entre Av. Márquez y M. T. de Mendeville, contracarril sentido Vicente López.


El desfile representa una oportunidad para disfrutar en familia y fortalecer la identidad cívica y patriótica, recordando la figura de San Martín y su legado en la independencia argentina.

