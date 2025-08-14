San Isidro refuerza el deporte con nuevas obras en Campo Municipal N°6 junto al CASI

El Municipio de San Isidro y el Club Atlético San Isidro (CASI) anunciaron un plan de obras en el Campo Municipal N°6, que incluye canchas de hockey, pádel, tenis y fútbol, con mejoras para la comunidad y proyectos de integración de Bosque Alegre.

El Municipio de San Isidro, en colaboración con el Club Atlético San Isidro (CASI), anunció un ambicioso plan de obras en el Campo de Deportes Municipal N°6 para fortalecer la práctica deportiva y mejorar la infraestructura recreativa destinada a todos los vecinos.

"Es una alegría anunciar este plan de obras en Campo N6 destinadas a mejorar la infraestructura recreativa para todos los vecinos y así promover la actividad deportiva y una vida sana. También la puesta en valor de la cancha de fútbol pública lindera de Bosque Alegre, que es utilizada por los chicos del barrio, lo que forma parte de nuestro plan para recuperar y poner en valor la costa de San Isidro", sostuvo el intendente Ramón Lanús.

"Queremos seguir fomentando el deporte porque es formador de valores y porque está arraigado a nuestra identidad como sanisidrenes. Nuestro compromiso con todos los vecinos es retribuir con campos de deportes de primera calidad y accesibles", agregó.

En el marco del acuerdo, se construirán en Campo N°6: una nueva cancha de hockey sintética, sobre la existente, con agua permanente según estándares olímpicos; una cancha de pádel; un playón deportivo; y se realizarán mejoras en las canchas de tenis existentes.

La cancha de hockey incorporará tecnología avanzada con una base de agua permanente que optimiza la velocidad del juego, mejora el deslizamiento de los jugadores y reduce el riesgo de lesiones, gracias a un sistema hidráulico de última generación.

Además, se pondrá en valor la cancha de fútbol pública lindera a Bosque Alegre, con nivelación del terreno, riego e iluminación nocturna, garantizando su accesibilidad y respetando el paisaje protegido del entorno. Estas acciones forman parte del plan municipal de recuperación y puesta en valor de la costa de San Isidro, con senderos y equipamiento urbano para actividades recreativas y de esparcimiento.

Por su parte, el CASI construirá dos canchas de rugby reglamentarias de URBA, permitiendo a San Isidro ser sede de partidos profesionales y eventos deportivos de relevancia.

Las obras, financiadas íntegramente por el CASI, comenzarán este año. En la primera fase, se trabajará en la cancha de fútbol pública y en la refacción de las canchas de tenis, con finalización prevista antes de fin de año. El resto del plan se desarrollará por etapas durante 2026 y 2027. A cambio, el Municipio extenderá el permiso de uso compartido del Campo N°6 al club.

Con 123 años de historia, el CASI es un actor central en la comunidad de San Isidro, con más de 850 infantiles, 300 juveniles y 600 jugadoras de hockey que utilizan sus instalaciones cada fin de semana para la práctica deportiva.

Este acuerdo consolida el compromiso del Municipio de San Isidro y del CASI de fomentar el deporte, mejorar instalaciones públicas y fortalecer la integración con la comunidad, posicionando a San Isidro como un referente en infraestructura deportiva y recreativa.